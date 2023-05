Saarbrücken: Gedankenschnell und desinteressiert ins Saisonfinale

Der 1. FC Saarbrücken blieb beim 2:0-Erfolg gegen den Halleschen FC in der Erfolgsspur, konnte auf die Konkurrenz aber keinen Boden gutmachen. Trainer Rüdiger Ziehl, der die Gastgeber gedankenschnell auf die Siegerstraße gebracht hatte, interessierte das jedoch wenig.

Der 1. FC Saarbrücken lässt im Aufstiegsrennen der 3. Liga nicht locker. Gegen den Halleschen FC machten die Saarländer beim verdienten 2:0-Erfolg am Samstagnachmittag ihre Hausaufgaben. Da allerdings auch die Konkurrenz aus Wiesbaden und Dresden ihre Spiele gewann, überholten die Saarbrücker zunächst nur den VfL Osnabrück in der Tabelle, der allerdings morgen noch einmal zurückschlagen kann. Trainer Rüdiger Ziehl interessierte das am Samstag aber zunächst recht wenig.

Angesprochen, ob er über die Siege der Konkurrenten im Aufstiegsrennen informiert sei, fragte der 45-Jährige bei "MagentaSport": "Haben sie?" Nachdem ihm die Frage mit einem "Ja" beantwortet wurde, schob Ziehl nur beiläufig hinterher: "Ja, dann ist das so." Mehr Aufmerksamkeit wollte Ziehl den Konkurrenten gar nicht widmen. Ähnlich sah es Matchwinner Richard Neudecker, der mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Sieg hatte: "Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon hin und wieder geschaut. Aber ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich muss wirklich - das ist zwar eine Floskel - auf mich schauen, sonst habe ich ein Riesenproblem im Spiel", gestand der Mittelfeldmann.

Ziehl sieht "einen verdienten Sieg" mit "ein bisschen Sommerfußball"

Probleme hatten die Saarbrücker mit den Gästen aus Halle dagegen nur phasenweise in der ersten Hälfte. Ansonsten sah Ziehl eine "sehr dominante erste Halbzeit" der Hausherren, an die sie abgesehen von "ein bisschen Sommerfußball" in der Viertelstunde nach dem Seitenwechsel auch anschließend anknüpften. "Ich glaube, das war ein total verdienter Sieg. Und das gegen einen Gegner, der Punkte braucht und alles investiert. Es sah souverän aus und war ein gutes Spiel, aber das muss man auch erst einmal hinkriegen", lobte Ziehl.

Der Trainer trug nach Adriano Grimaldis Elfmeter-Fehlschuss höchstselbst zur Führung bei. Als die Gastgeber an der Mittellinie kurz vor der Pause einen Einwurf zugesprochen bekamen, warf Ziehl das Spielgerät gedankenschnell zu Marcel Gaus, der Grimaldi anschließend mit einem langen Einwurf in Aktion setzte, die Neudecker schließlich mit dem 1:0 abschloss. "Der lange Einwurf von Marcel Gaus war definitiv einstudiert“, erklärte Ziehl und fuhr fort: "Wer mich außen erlebt, weiß, dass ich mit dabei bin, wach bin. Und so habe ich vielleicht die Situation auch schnell erfasst - und entsprechend Marcel Gaus und Adriano Grimaldi ebenso."

Joker Marvin Cuni machte kurz vor Schluss alles klar. In der kommenden Woche will der FCS dann mit einem Erfolg in Duisburg erneut Druck auf die Konkurrenz ausüben. Gegen die Zebras aus dem Niemandsland der Tabelle erwartet die Saarländer allerdings eine knifflige Aufgabe, wie Neudecker feststellte: "Die können auch schnell mal aufspielen, die haben keinen Druck." Ganz anders sei es dagegen bei den Saarbrückern: "Und wir haben Riesendruck."