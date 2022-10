Saarbrücken: Ein Anstoß als Zeichen

Beim 2:1 in Dresden hat der 1. FC Saarbrücken gezeigt, dass mit ihm in dieser Saison zu rechnen ist. Nun dürfte der Klub die Trainersuche zeitnah abschließen.

Saarbrücken jubelt in Dresden. imago images

Vier Spieler auf der Mittellinie, ein weiterer im Anstoßkreis - und dann, als Schiedsrichter Martin Thomsen die zweite Hälfte freigab, eine gesamte Mannschaft, die den Vorwärtsgang einlegte: Es waren durchaus bemerkenswerte Sequenzen, die 23.003 Zuschauer am Samstagnachmittag im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion zu sehen bekamen.

Der 1. FC Saarbrücken führte zur Halbzeit zwar mit 1:0, wollte sich darauf allerdings nicht ausruhen und dokumentierte das mit seinem Anstoß. Zum Erfolg führte es zwar nicht, dennoch nahm Interimstrainer Rüdiger Ziehl die Szene zum Anlass, um seiner Mannschaft bei der Pressekonferenz nach dem Spiel "ein großes Kompliment" auszusprechen.

Der neue Trainer hat gesehen, dass die Mannschaft absolut intakt ist. Rüdiger Ziehl

"Wir wollten wieder nach vorne", unterstrich Ziehl mit Blick auf den Anstoß, ehe er einräumte, dass es im Laufe der zweiten Hälfte auch einer gewissen Portion Glück bedurft hatte, um die Partie am Ende 2:1 zu gewinnen und Dresdens Serie von sieben Spielen ohne Niederlage zu beenden. Allerdings, und das war auch Teil der Wahrheit, hatte sich Saarbrücken voller Leidenschaft gegen Dynamos Angriffe gestemmt und sich das Glück damit erarbeitet.

Als Ziehl im Nachgang gefragt wurde, was der Auftritt für den neuen Trainer bedeute, da sagte der 44-Jährige: "Er hat gesehen, dass die Mannschaft absolut intakt ist." Tatsächlich hatte Saarbrücken gerade in der Offensive auf mehrere Spieler verzichten müssen, den Widrigkeiten aber getrotzt und am Ende einen Sieg der Moral gefeiert.

Dennoch war das Spiel in Dresden das letzte, das die Mannschaft unter der Führung von Ziehl bestritt. Der neue Coach wird zeitnah übernehmen - und könnte Patrick Glöckner heißen, nachdem sich die SpVgg Greuther Fürth für Alexander Zorniger entschieden hat.