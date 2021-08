Saarbrücken-Coach Koschinat bemängelt erneut "Durchschlagskraft" seines Teams

Am Sonntag glich der 1. FC Saarbrücken in Würzburg kurz vor Abpfiff aus und sicherte sich einen Zähler. Trotzdem ist Cheftrainer Uwe Koschinat unzufrieden mit der Leistung seiner Elf.

Bis zur 92. Spielminute sah alles nach dem ersten Saisonsieg der Würzburger Kickers aus: Durch den Treffer von Saliou Sané (23.) führte das Team mit 1:0. Dann glich der 1. FC Saarbrücken kurz vor Abpfiff noch aus - es war Minos Gouras, der den Ball zum 1:1-Endstand letztlich einnetzte. Dadurch konnte Saarbrücken immerhin einen Punkt retten.

Da ist keine Präzision, keine Genauigkeit und auch keine Gier. Uwe Koschinat

Trotzdem zeigte sich Coach Uwe Koschinat unzufrieden. "Was man wiederholt bemängeln muss, ist, dass wir überhaupt keine Durchschlagskraft in den Strafraum entwickeln. Da ist keine Präzision, keine Genauigkeit und auch keine Gier, die wir entwickeln. Der entscheidende Punkt heute war, dass wir zehn Minuten vor Schluss zwei Konter gefressen haben, wo wir das 0:2 bekommen müssen. Die hat Würzburg liegen lassen und dann musst du als Mannschaft eben auch ein so schlechtes Spiel mal mit einem Punkt vergolden", kommentierte er die Partie im Interview mit MagentaSport.

Torschütze Gouras konnte ebenso deutlich die Fehler seiner Mannschaft erkennen: "Der Punkt ist sehr dankbar. Die Woche war schon hart. Wir wollten eigentlich einen Dreier mitnehmen, aber wir waren einfach nicht griffig genug und haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Dann mache ich das Ding in der 92. Minute rein."

Schwengers sieht Gelb

Nach dem Ausgleich zückte Schiedsrichter Patrick Schwengers die Gelbe Karte in Richtung Koschinat. Der Trainer hatte eine Auseinandersetzung mit FWK-Spieler Christian Strohdiek. Dieser wäre in jeder Situation an der Linie gestanden und hätte zu viele Situationen kommentiert.

Nach dem 6. Spieltag steht der 1. FC Saarbrücken mit 11 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. Am Freitag empfängt der Klub den SV Wehen Wiesbaden (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker).