Saarbrücken bindet Leistungsträger Rabihic

Nach langen Verhandlungen hat der 1. FC Saarbrücken eine Einigung mit Kasim Rabihic (31) erzielt. Der Kreativspieler (sieben Tore und zehn Assists 2023/24) verlängerte seinen auslaufenden Vertrag am Sonntag. "Ein Spieler mit einer solchen Quote ist natürlich auch für andere Vereine interessant. Wir waren in den vergangenen Wochen mit Kasim in einem intensiven Austausch und sind froh, dass wir ihn mit unseren Argumenten überzeugen konnten. Mit seinen Fähigkeiten ist er ein wichtiger Faktor für unser Spiel“, sagte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger.