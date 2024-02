Saad: Matchwinner mit Doppelpack, aber "nicht so zufrieden"

Als St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler seinen Doppeltorschützen Elias Saad gegen Fürth (3:2) vom Feld nahm, war ihm der Titel "Spieler des Spiels" nicht mehr zu nehmen. Der des laufstärksten Profis wurde ihm noch entrissen.

12,76 Kilometer hatte der 24-jährige Linksaußen bis zur 87. Minute abgerissen und war in dieser Wertung führend, ehe ihn Mittelfeldmann Aljoscha Kemlein in den drei Schlussminuten plus Nachspielzeit noch mit 13,11 Kilometern sprichwörtlich "überlief".

Ich war gar nicht so zufrieden mit meinem Spiel. Elias Saad

Dennoch bleibt ein außergewöhnlicher Wert für einen Flügelstürmer stehen, den dieser jedoch gar nicht ganz glauben mochte. "Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich so viel gelaufen bin", verriet der Deutsch-Tunesier. Und er fand nicht einmal, dass er im Topspiel gegen die Franken durchgehend die richtigen Wege gewählt hatte: "Ich war gar nicht so zufrieden mit meinem Spiel."

Saads Selbsteinschätzung nach einer Partie, die er mit St. Paulis 1:0 und dem wuchtigen und wichtigen 3:2 zum krönenden Ende einer mitreißenden Berg- und Talfahrt, maßgeblich entschieden hatte, ist bemerkenswert.

Und er hatte diese am Samstagnachmittag in den Katakomben des Millerntores nicht nur mit den Journalisten geteilt, sondern auch mit seinem Trainer. Der nämlich verriet, dass Saad auch ihm erklärt habe, dass er nicht restlos zufrieden mit sich gewesen sei. "Elias findet, dass er in den Spielen, in denen er Tore schießt oft nicht so gut spielt wie in denen, in denen er nicht trifft", sagt Hürzeler und führt mit einem Schmunzeln aus: "Ich habe ihn dann gefragt, was ihm das Wichtigste ist: ein gutes Spiel oder Tore? Er hat geantwortet: Tore."

Saad und Afolayan: Die Flügelzange funktioniert

Mit seinem Doppelpack gegen Fürth hat der Aufsteiger des Vorjahres seine Trefferquote im neuen Kalenderjahr bereits auf drei ausgebaut und damit seine Anzahl aus der Hinserie verdoppelt - für ihn selbst waren seine Erfolgserlebnisse gegen das Kleeblatt vor allem auch eine Folge der Spielweise. "Wir haben wieder ein normales Spiel gemacht", sagt er und erläutert: "Im Pokal gegen Düsseldorf haben wir es viel zu sehr mit langen Bällen versucht. Das ist eigentlich gar nicht typisch für uns."

Typisch für Saad ist, dass er, wenn er Räume bekommt, in dieser Liga kaum zu halten ist. Weil dies nach schwierigen letzten Wochen des alten Jahres zunehmend auch wieder für sein Pendant auf der rechten Außenbahn, Oladapo Afolayan gilt, hat St. Pauli aktuell eine überaus funktionierende Flügelzange ein wesentlicher Grund für den Höhenflug.