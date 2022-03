's1mple' zu Ukraine-Krieg: "Wir alle müssen mit gutem Beispiel vorangehen."

Bei den CS:GO Intel Extreme Masters in Kattowitz, Polen kam es zu einer bewegenden Rede des ukrainischen Star-Spielers 's1mple' zum Ukraine-Krieg.

Am Wochenende war Counter-Strike Star Oleksandr 's1mple' Kostyliev mit seinem Team NAVI bei den Intel Extreme Masters in Kattowitz, Polen im Einsatz. Schon am Donnerstag, als Wladimir Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine befahl, twitterte der Ukrainer von dortaus zu den aktuellen Ereignissen:

"Ich muss weinen, wenn ich an meine Familie und Freunde in Kiew denke. Ich habe 'Glück', dass ich nicht zu Hause bin, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich gerne dort wäre. […] Wir brauchen kein Bedauern. Wir brauchen Unterstützung. Danke an alle, die das tun.“

Während des Turniers in Kattowitz bekam der 24-Jährige die Möglichkeit seine Gedanken zum Ukraine-Krieg zu teilen:

"Alle eSportler, egal welchem Team oder welcher Nation sie angehören, haben nichts mit den Entscheidungen von Regierungen zu tun", wies 's1mple' zuerst darauf hin, dass Pauschalisierungen keinen Platz haben.

"Wir alle wollen Frieden für die Ukraine"

"Ich habe in meiner Karriere mit ukrainischen Spielern, mit russischen Spielern und mit amerikanischen Spielern zusammen gespielt. Sie alle sind großartige Menschen." Kostyliev wendet sich danach zu seinem Team NAVI, das aus drei Russen und zwei Ukrainern besteht und fährt fort:

"Zurzeit bleibe ich bei meinen Freunden, bei meinen richtigen Freunden. Wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Wir alle wollen Frieden für die Ukraine und für die ganze Welt. Wir alle haben Angst."

Vom beipflichtenden Applaus sichtlich gerührt stellt der beste CS:GO Spieler 2018 und 2021 noch einmal die Symbolkraft seines Teams und des gesamten eSports heraus: "Wir alle müssen mit gutem Beispiel auf diesem Turnier für die gesamte Welt vorangehen. Wir müssen zusammenhalten, mit unseren Fans, unseren Freunden, mit allen, die dieses Turnier schauen. Wir alle müssen menschlich bleiben."

Seit Beginn der Invasion äußern sich immer wieder eSportler und Teams nach dem Einmarsch von Russlands Militär verurteilend zu den aktuellen Ereignissen. Auch russische Teams und Athleten beziehen Position gegen die Anweisungen Putins, wie die Dota 2 Champions Team Spirit via Twitter: "Wir sind gegen Krieg und Gewalt."

Geforderter Zusammenhalt nicht überall ersichtlich

Zuletzt beendete Kostylievs Team NAVI jedoch die Kooperation mit einer der größten eSport Organisationen Russlands, ESFORCE Holding. "Während NAVI Mitarbeiter und Spieler ihre Tage in Luftschutzkellern verbringen, bestreitet ESFORCE Holding öffentlich den Horror, der zurzeit in der Ukraine geschieht. Wir erachten diese Position als inakzeptabel und inhuman. NAVI beendet jegliche Kooperationen mit der Holding und den angeschlossenen Unternehmen", heißt es auf Twitter.

Weitere Organisationen und Teams taten es NAVI in der Folge gleich. ESFORCE hatte einen zuvor veröffentlichten Tweet zur Unterstützung Putins und des russischen Militärs wieder gelöscht. Der von Kostyliev geforderte Zusammenhalt im eSport über Grenzen hinweg, scheint indes nicht überall auf offene Ohren zu stoßen.