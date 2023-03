S04 siegt in Bochum und gibt Laterne ab - Köln punktet bei Union

Der FC Schalke 04 hat sich durch einen Sieg im Derby in Bochum der Roten Laterne entledigt, Augsburg per 2:1 gegen Werder einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Keinen Sieger gab es in Gladbach und Berlin-Köpenick.

Der FC Schalke 04 bleibt das neben Revier-Rivale Dortmund einzige ungeschlagene Bundesliga-Team in 2023. Die Gelsenkirchener bezwangen am Samstag-Nachmittag nach Stuttgart nun auch den Pott-Nachbarn Bochum, wobei beim 2:1 ein bizarres Eigentor des VfL die Weichen auf Schalke-Sieg stellte. Torhüter Riemann erreichte Sekunden vor der Pause zunächst eine Flanke nicht und bugsierte dann am Boden liegend den Ball aus kurzer Distanz über die eigene Torlinie. Bülter machte in der 79. Minute nach einer flach hereingespielten Ecke den Deckel auf die Partie.

Schalke wurde durch den vierten Sieg die Rote Laterne an Bochum los, gleich vier Teams tummeln sich aktuell am Tabellenende mit jeweils 19 Punkten. Dazu zählt neben dem am Abend gegen die Bayern geforderten VfB Stuttgart auch die TSG Hoffenheim, die auch in Mainz nichts holte. Barreiro erzielte das einzige Tor in diesem Südwest-Vergleich (33.).

FCA weiter heimstark

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte der FC Augsburg mit einem weiteren Heimsieg. Beim 2:1 gegen Werder Bremen trafen Neuzugang Beljo (6.) und Maier (46.), zwischendurch hatte Stage (16.) ausgeglichen. Mit 27 Punkten haben die Fuggerstädter nun schon ordentlich Vorsprung vor der Abstiegszone.

Keine Tore fielen am Nachmittag in den Spielen mit den Teams aus dem Vorderfeld. Sowohl der Ligadritte (0:0 gegen den 1. FC Köln) als auch der Tabellenfünfte SC Freiburg (0:0 bei Borussia Mönchengladbach) kamen nicht zu den erhofften Siegen. Gladbach überstand gegen die Breisgauer eine Gelb-Rote Karte für Bensebaini (87.) unbeschadet.

BVB setzt positiven Lauf fort

Im Freitagabend-Spiel hatte Borussia Dortmund durch ein 2:1 über RB Leipzig seinen positiven Lauf fortgesetzt. Reus und Can stellten die Weichen auf BVB-Sieg gegen frustrierte Sachsen, die zudem Nkunku und Schlager durch Verletzungen verloren.