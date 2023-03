S04 siegt in Bochum und gibt Laterne ab - Bayern verteidigt Spitze

Der FC Schalke 04 hat sich durch einen Sieg im Derby in Bochum der Roten Laterne entledigt, Augsburg per 2:1 gegen Werder einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Süd-Klassiker in Stuttgart ging knapp an Bayern.

Da geht's dahin: Manuel Riemann ist nach seinem Eigentor frustriert. IMAGO/Ulrich Hufnagel