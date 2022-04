S04 siegt bei Dynamo und macht Druck im Aufstiegsrennen - Später Auer Nackenschlag im Kellerduell

Am Freitagabend konnte Dresden vor ausverkauftem Haus den FC Schalke 04 zwar ärgern, die effektiven Schalker nahmen aber dank Terodde drei Punkte mit. Beim Kellerduell in Ingolstadt mühten sich die Schanzer gegen ein früh dezimiertes Aue spät zum Sieg.

Terodde verlängert Dresdens Negativlauf und die S04-Erfolgsserie

Über 30.000 Zuschauer in Dresden und eine mutige SGD - aber am Ende nahm Schalke beim 2:1 die Punkte mit. Dynamo hatte Pfostenpech - und S04 Terodde. Der traf per Elfmeter (der erste in dieser Saison für Schalke) kurz vor und kurz nach der Pause, schraubte sein Torkonto auf 21 hoch und sorgte für den dritten Sieg in Folge unter dem neuen Coach Mike Büskens. Daran änderte auch Wills Anschlusstreffer nichts mehr. Dresden bleibt im Jahr 2022 sieglos und damit auf dem Relegationsrang, aber neun Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Später Nackenschlag für lange dezimiertes Aue in Ingolstadt

Das Kellerduell in Ingolstadt schien schon nach 24 Minuten entschieden. Aues Owusu leistete sich in der 7. Minute eine Tätlichkeit, Ingolstadt nutzte die Überzahl durch einen Doppelschlag von Schmidt und Musliu. Aue glich trotz Unterzahl in Durchgang zwei aus, ehe Poulsen in der Nachspielzeit aus der Distanz traf - 3:2! Schlusslicht FCI durfte nach zuletzt vier Niederlagen in Folge mal wieder jubeln, bleibt aber hinter Erzgebirge, das mit weiter neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auch wenig Chancen auf den Klassenerhalt haben dürfte.