S04-Keeper Müller: "Ich will emotionalen Fußball vorleben"

Wieder einmal eine neue Nummer 1: Nun will Schalke mit Marius Müller im Abstiegskampf bestehen. Nach dem 1:0 gegen Braunschweig sprachen der Torwart und sein Trainer über den nächsten Torwartwechsel.

Viermal hat Schalke 04 in dieser Saison bislang zu null gespielt: In der Hinrunde gegen Lautern (3:0), Osnabrück (4:0) und Rostock (2:0), im dritten Rückrundenspiel nun am Samstag gegen Braunschweig (1:0) - wie schon beim 3:0 gegen seinen Ex-Verein Kaiserslautern mit Marius Müller im Tor. Gegen Osnabrück und Rostock hatte Ralf Fährmann zwischen den Pfosten gestanden. Diesen hat Müller nun wieder abgelöst. Müller der Stamm-, Fährmann der Reservekeeper - diese Konstellation soll jetzt bis zum Ende der Saison Bestand haben.

Gegen Braunschweig entschied sich Trainer Karel Geraerts für Positionswechsel (Kenan Karaman spielte diesmal in der Spitze und nicht auf der Zehn), Systemanpassungen (Doppelsechs mit Ron Schallenberg und Paul Seguin) und vor allem für die Personalveränderung im Tor. Dabei war Fährmann erst zu Jahresbeginn vom Trainer demonstrativ öffentlich zur Nummer 1 ernannt worden - mit, wie sich spätestens jetzt herausgestellt hat, sehr kurzer Halbwertszeit.

"Ralf hat aus meiner Sicht keinen Fehler gemacht", sagt der Coach und erläutert: "Marius strahlt Ruhe aus, gibt der Mannschaft Energie. Deshalb habe ich mich für den Wechsel entschieden. Gegen Braunschweig hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt."

Ich schreie nicht herum, um herumzuschreien, sondern um damit etwas zu bewirken. Marius Müller

Auffällig: Müller strahlt eine enorme Sicherheit aus - auf der Linie, bei hohen Bällen, im Spielaufbau. Zudem hat der 30-Jährige das Zeug, seine Vorderleute lautstark anzutreiben. "Ich bin davon überzeugt, dass ich vor allem in schwierigen Situationen mit meiner Art Spieler mitreißen kann", sagt Müller. "Ich schreie nicht herum, um herumzuschreien, sondern um damit etwas zu bewirken. Ich versuche, einen emotionalen Fußball vorzuleben und denke, dass man schlechtere Leistungen mit Emotionalität wettmachen kann. Gerade im Abstiegskampf kommt man in der Regel genau darüber."

Darüber hinaus ist der erfahrene Keeper anscheinend druckresistenter als so mancher Teamkollege. Zwar gab Müller zu, "schon ruhigere Nächte vor einem Spiel" gehabt zu haben als vor der Partie gegen Braunschweig, doch spätestens mit dem Anpfiff war von Nervosität keine Spur.

Elementar für eine Mannschaft sei, "dass man sich an Spielern hochziehen kann, wenn es mal schwierig wird", meint Müller, der gegen Braunschweig kaum in Bedrängnis geriet. Gibt es nicht wieder eine Kehrtwende im Tor, bekommt der 30-Jährige, der schon zu Saisonbeginn das Tor gehütet hatte und dann wegen eines Sehnenabrisses im Adduktorenbereich wochenlang ausgefallen war, nun noch 14 Spiele lang die Gelegenheit, dem FC Schalke 04 zum Zweitliga-Klassenerhalt zu verhelfen.

Toni Lieto