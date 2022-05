S04 im Freudentaumel: "Man hat nur ein Leben - und das werden wir heute feiern"

Der FC Schalke 04 ist nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle in die Bundesliga aufgestiegen. Nach dem Abpfiff überkamen die Verantwortlichen die Emotionen.

Rodrigo Zalazar (Mi.) konnte sein Glück kaum fassen. AFP via Getty Images

Simon Terodde weint vor Glück, Rouven Schröder gibt Mike Büskens einen Kuss auf die mit Schweißperlen besetzte Stirn - Bilder, die beim 3:2-Erfolg der Schalker zur Pause so wohl kaum einer hatte kommen sehen.

Denn nur mit einem Sieg hätten die Schalker vor heimischem Publikum die direkte Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen können, lagen nach 45 Minuten gegen St. Pauli aber 0:2 zurück. Grund zur Panik? Mitnichten. "Ich habe in der Halbzeit gesagt: 'Wir müssen einen machen, dann kippt das'. Ich war wirklich relativ entspannt, wir haben ja schon relativ viele Chancen in der ersten Hälfte gehabt und wir wussten: Ein Ding, und die Scheiße kippt hier", gab ein emotional sichtlich berührter Mike Büskens bei Sky zu Protokoll.

"Wir wussten einfach, dass wir das Spiel gewinnen werden"

Der 54-Jährige, der nach 2012 (mit der SpVgg Greuther Fürth) nun schon zum zweiten Mal in die höchste deutsche Spielklasse aufsteigt, sollte Recht behalten. Schon beim 2:2 durch Terodde lag Büskens mit seinem Spieler Darko Churlinov Arm in Arm auf dem Rasen - da war das Comeback längst in Fahrt gekommen. "In der Kabine waren alle noch ruhig. Wir wussten einfach, dass wir das Spiel gewinnen werden", gab ebenjener Churlinov Einblicke. Als Rodrigo Zalazar mit dem Siegtor zum 3:2 den Aufstieg der Knappen besiegelte, gab es kein Halten mehr.

Heute passiert viel, wirklich viel. Ich werde diesen Tag nie vergessen! Victor Palsson

Sofort nach Abpfiff stürmten die Zuschauer auf den Rasen und herzten alle Verantwortlichen, die auch selbst ihre Emotionen kaum unter Kontrolle halten konnten. "Überleg' mal, was hier die letzten zwei Jahre losgewesen ist: Du gewinnst nichts, steigst sang- und klanglos ab, hast keine Mannschaft - und dann entwickelt sich da so ein Haufen, wo jeder bereit ist, für den andern Gas zu geben", analysierte Büskens die Saison von Königsblau.

Emotionen überall: Die Schalker Spieler hatten nach Abpfiff Freudentränen in den Augen. IMAGO/Team 2

"Das Spiel musste genau so kommen"

Einer der Verantwortlichen für diesen Kader ist Sportdirektor Rouven Schröder, der feststellte: "Das Spiel musste genau so kommen, wie es heute gekommen ist. Unfassbar, was hier abgegangen ist. Die Jungs waren auf den Punkt da. Das Schöne ist: Ich habe keine Haare mehr, die können mir also nicht mehr ausfallen."

Der 46-Jährige wollte nach Abpfiff für den Abend und die Feierlichkeiten in der Nacht seinen Spielern keine Limits setzen. "Wir werden so Gas geben, wie es sich gebührt. Man hat nur ein Leben - und das werden wir heute feiern", kündigte Schröder an. Der Isländer Victor Palsson ergänzte: "Heute passiert viel, wirklich viel. Ich werde diesen Tag nie vergessen!"

