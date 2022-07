Rzatkowski: "Ich gehe davon aus, dass jeder verstanden hat"

Zehn Jahre nach dem Abschied zurück in Bielefeld - und dann dies: Dem 0:3 gegen Jahn Regensburg konnte auch Mittelfeld-Routinier Marc Rzatkowski nicht viel Positives abgewinnen. Sorgen um die Zukunft macht er sich dennoch nicht, sondern bleibt zuversichtlich.

Als Routinier weiß er, wovon er spricht. "Die 2. Liga ist brutal eng. Da kann auf einmal der 18. gegen den Ersten gewinnen, das ist nicht außergewöhnlich meiner Erfahrung nach. Es ist das Tagesgeschäft. Ich gehe davon aus, dass das spätestens nach diesem Spiel jeder verstanden hat", so Marc Rzatkowski, der in seiner Karriere inzwischen 117-mal in der Spielklasse antrat, unter anderem für Bochum, St. Pauli und zuletzt Schalke 04.

Nun läuft der 32-Jährige zum zweiten Mal in der Karriere (nach 2011/12) für Arminia Bielefeld auf, am Sonntag kehrte er zehn Jahre nach seinem Abschied beim 0:3 gegen Regensburg per Einwechslung an die einstige Wirkungsstätte zurück und erlebte dort einen Gefühlsmix. "Es war trotz allem ein schöner Moment für mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder für den Verein spielen darf" so der Mittelfeldspieler, der wie alle anderen bei den Ostwestfalen mit dem Ausgang der Partie freilich alles andere als zufrieden sein konnte und hinterher scharf analysierte: "Es war schon eine verdiente Niederlage, da muss man der Wahrheit klar in die Augen sehen. Die zweiten Bälle sind immer wieder bei Regensburg gelandet und wir kamen nicht richtig ins Spiel. Wir verteidigen nicht zusammen und greifen nicht zusammen an, daran müssen wir arbeiten."

Grundsätzliche Zweifel an der Qualität des Absteigers sind für den Mittelfeldspieler nicht angebracht. "Wir sehen tagtäglich im Training, dass es zusammenpasst. Wir müssen uns weiter zusammenreißen, Gas geben, dann bin ich auch optimistisch, dass es klappt." Wie es passen könnte, darüber gibt es allerdings sogar an oberster Stelle noch Zweifel. "Wir werden uns im Trainerteam fetzen müssen, was die Taktik, die Ausrichtung anbelangt", hatte Coach Uli Forte nach der Pleite gegen den Jahn angedeutet, mit seinen Kollegen im Staff weiter eifrig an der passenden Strategie zu feilen. Die Variante mit Dreierkette und zwei Schienenspielern auf den Seiten erwies sich bislang nicht als tauglich, mit Viererkette und dem eingewechselten, in der Trainingswoche zuvor nicht ganz fitten Rzatkowski im Zentrum lief es zumindest kurzzeitig etwas besser. "Wir mussten ein bisschen umbauen, aber unser Kader ist so gut aufgestellt, dass eigentlich jeder spielen könnte", sagt dieser, aber: "Wir hatten zu große Abstände in den verschiedenen Bereichen."

Rzatkowski vor Pokalmatch: "Sorgen mache ich mir vor dem Spiel überhaupt nicht"

Welche Formation für ihn künftig die beste sein könnte, lässt Rzatkowski offen. "Ich fühle mich in beiden Systemen wohl. Im Endeffekt ist es die Aufgabe des Trainers, die richtige Aufstellung mit den richtigen Spielern zu finden, variabel zu sein und auf verschiedene Situationen reagieren zu können."

Zum Beispiel auf die kommende im Pokal beim Fünftligisten FV Engers. Chance oder Risiko für die angeschlagene Arminia? Rzatkowski zuversichtlich: "Sorgen mache ich mir vor dem Spiel überhaupt nicht. Da müssen wir mit breiter Brust auftreten, uns das Selbstvertrauen holen und eine Runde weiterkommen." Fehlen wird bei diesem Unterfangen Manuel Prietl. Arminia teilte am Dienstag mit, dass der Österreicher "auf vorerst unbestimmte Zeit" ausfällt. Prietl hatte sich gegen Regensburg das Knie verdreht und dabei eine Außenbandverletzung des Gelenks erlitten.