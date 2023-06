Ryf stellt Weltbestzeit in Roth auf

Vor einer Rekordkulisse ist Daniela Ryf eine neue Weltbestzeit beim Triathlon in Roth gelungen. Die Schweizerin triumphierte vor Anne Haug und Roth-Debütantin Laura Philipp.

Die Schweizerin Daniela Ryf hat in Weltbestzeit den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen. Die 36 Jahre alte fünfmalige Hawaii-Gewinnerin benötigte am Sonntag für die 3,86 Kilometer

Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 8:08:21 Stunden. Ryf unterbot damit die Bestmarke der ehemaligen britischen Triathletin Chrissie Wellington von 8:18:13 Stunden, 2011 ebenfalls aufgestellt auf dem Kurs beim Challenge in Roth, um knapp

zehn Minuten. Sie hatte schon vor dem Rennen prophezeit, dass angesichts der Top-Konkurrenz für den Sieg vermutlich auch die Weltbestzeit unterboten werden müsse.

Auf den zweiten Platz schaffte es nach einer einmal mehr starken Aufholjagd beim Laufen Lokalmatadorin Anne Haug in 8:21:09 Stunden. In den vergangenen beiden Jahren hatte sie das Rennen gewonnen. Dritte wurde - vor einer Rekordkulisse von rund 300.000 Zuschauern - die Roth-Debütantin Laura Philipp.