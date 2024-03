Ryf beendet ihre Karriere am Ende der Saison 2024

Ausnahme-Triathletin Daniela Ryf beendet am Ende der Saison 2024 ihre Karriere. Das verkündete die 36-jährige Schweizerin am Freitag.

Ende 2024 ist Schluss. Daniela Ryf beendet nach 24 Jahren ihre Karriere als professionelle Triathletin. Die zehnmalig Weltmeisterin auf der Lang- und Kurzdistanz will sich künftig neuen Projekten widmen.

"Mit gemischten Gefühlen verkünde ich heute meinen Rücktritt. Nach vielen Jahren voller Fokus und Hingabe für diesen Sport, ist es ist für mich Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Stolz kann ich sagen, dass ich alles erreicht habe, wovon ich je geträumt habe. Mit dem zehnten WM-Titel im Jahr 2021 und dem Weltrekord im vergangenen Jahr habe ich meinen größten Erfolgen noch die Krone aufgesetzt. Ein Jahr nach diesen Meilensteinen aufzuhören, ist für mich ein schöner Abschluss", erklärte die 36-jährige Solothurnerin.

Ryf plant, weiterhin aktiv zu sein, freut sich aber, nicht mehr dreimal am Tag zu trainieren. "Ich werde nicht von der Bildfläche verschwinden. Mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren sich zu bewegen und aktiv zu sein", kündigte sie an. "Es liegt so viel Neues und Aufregendes in der Zukunft, ich freue mich darauf."

Weltrekord über die Ironman-Distanz

Ryf gewann viermal in Folge den prestigeträchtigen Ironman auf Hawaii (2015 bis 2018), nahm zweimal an den olympischen Spielen teil (2008 und 2012) und heimste jeweils fünf WM-Titel über die Mitteldistanz (Ironman 70.3) und über die Langdistanz ein. In dieser unterbot sie mit 8:08:21 Stunden beim Challenge Roth 2023 den zwölf Jahre alten Weltrekord von Chrissie Wellington um rund zehn Minuten.

In ihrer Abschiedssaison wird Ryf an der neuen WM-Serie von der PTO (Professional Triathletes Organisation), der T100-Serie, teilnehmen. Stationen sind unter anderem Miami, London, Las Vegas und Dubai. Am 22. September will die zweimalige Schweizer Sportlerin des Jahres in Nizza nochmals um den Ironman-Weltmeistertitel laufen.