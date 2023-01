Ryerson: Eine Klausel mit Haken

Julian Ryerson hat in dieser Saison bei Union Berlin den Durchbruch geschafft. Der norwegische Verteidiger genießt eine hohe Wertschätzung, durch eine fest verankerte Klausel verlängert sich sein Vertrag alsbald bis 2024 - ein Hintertürchen allerdings bleibt offen.

Ryersons gute Leistungen - der 25-Jährige absolvierte in der Bundesliga in dieser Saison 13 Spiele, davon zwölf von Beginn an (kicker-Note 3,25) - sind auf der Insel nicht verborgen geblieben. Informationen des kicker stimmen mit einem Bericht von "The Athletic" überein, dass Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion den Defensivspieler auf dem Zettel hat und auch Klubs aus Italien Interesse bekunden sollen.

Vertragsverlängerung mit Hintertürchen

Ryerson, der hinter Christopher Trimmel mittlerweile dienstältester Union-Profi ist und große Wertschätzung bei den Eisernen genießt, befindet sich angesichts seines Vertrags in einer komfortablen Situation. Sein im Sommer 2023 auslaufendes Arbeitspapier verlängert sich in der Rückrunde nach einer bestimmten Anzahl an Spielen automatisch um ein Jahr bis 30. Juni 2024 und beinhaltet gleichzeitig ein Hintertürchen: Denn dabei wird automatisch auch eine festgeschriebene Ablösesumme von fünf Millionen Euro aktiviert, für die Ryerson den Verein verlassen könnte.

Für englische Klubs ist Ryerson somit geradezu ein Schnäppchen, auch deshalb, weil er sowohl rechts als auch links hinten flexibel einsetzbar ist. Ihre Position stärken könnten die Berliner mit dem Erreichen des internationalen Geschäfts - ansonsten droht den Köpenickern der Abgang des ehrgeizigen Norwegers.