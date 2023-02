Rydzek muss beim ersten WM-Wettkampf der Kombinierer zuschauen

Das erste Wettkampf der Nordischen Kombinierer in Planica wird ohne Johannes Rydzek stattfinden. Die Hoffnung auf einen Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft ist aber dennoch nicht dahin.

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek muss am Samstag zuschauen. IMAGO/Nordphoto

Mit Vinzenz Geiger, Julian Schmid, Eric Frenzel und Manuel Faißt stehen die vier deutschen Teilnehmer für die erste Entscheidung der Nordischen Kombinierer bei der WM in Planica fest. Fehlen wird hingegen Johannes Rydzek. Der zweifache Olympiasieger von 2018 hatte in einem internen Ausscheidungsspringen deutlich das Nachsehen und muss am Samstag (10.00/15.30 Uhr) beim Wettkampf auf der Normalschanze zuschauen.

"Es war eindeutig. Er war bei jedem Sprung der Schwächste", verdeutlichte Bundestrainer Hermann Weinbuch seine Entscheidung. Der 31-jährige Rydzek selbst zeigte sich enttäuscht von seiner eigenen Leistung, beweist aber dennoch Teamgeist: "Ich war einfach nicht gut genug. Es ist immer bitter, wenn man zuschauen muss. Ich werde die Jungs aber anfeuern."

Rydzek hat dennoch Chancen auf eine Teilnahme bei dieser Weltmeisterschaft. In der zweiten Woche steht der Wettkampf auf der Großschanze an, für den auch Rydzek eine neue Qualifikationschance bekommt.

Geiger und Schmid sind die deutschen Medaillenhoffnungen

Anders als bei Rydzek lief es für Geiger und Schmid besser. Die aktuell beiden besten Deutschen des Gesamtweltcups setzten sich souverän im internen Ausscheidungsspringen durch und bestätigten ihre gute Form. "Die zwei sind diejenigen, die eventuell eine Einzel-Medaille gewinnen können", hegt Bundestrainer Weinbuch vorsichtig Hoffnung auf eine Medaille.

