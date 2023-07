Rybakina erwartet Déjà-vu - Jabeur will "Revanche nehmen"

In weniger als zwei Stunden mussten am Montag in Wimbledon gleich zwei Profis verletzungsbedingt die Segel streichen. Unter anderem profitierte Titelverteidigerin Elena Rybakina, die nun ein Déjà-vu erwartet.

Profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Kontrahentin: Elena Rybakina steht im Viertelfinale. IMAGO/Shutterstock