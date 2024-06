RWO verlängert mit Publikumsliebling Fassnacht

Pierre Fassnacht wird auch kommende Saison für Rot-Weiß Oberhausen spielen. Der 28-jährige Abwehrmann hat seinen Vertrag beim Kleeblatt-Klub verlängert. Fassnacht, der ein U-Länderspiel für Deutschland bestritt, kam Ende Juli 2020 vom FC Carl Zeiss Jena und trug seitdem in 121 Regionalliga-Spielen das RWO-Trikot. Oberhausens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano betont in einer Meldung in Bezug auf den Publikumslilebling: "Er wird von der Mannschaft und dem Vereinsumfeld menschlich extrem geschätzt und ist auch auf dem Platz von unfassbarem Wert. Der Dank gilt auch seinen Mitspielern, die ihn ebenfalls fleißig beackert haben, damit er weiterhin in unseren Farben voran gehen wird."