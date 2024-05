RWO verlängert mit Abwehrtalent Burghard

Dominik Burghard und Rot-Weiß Oberhausen haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 20-jährige Abwehrspieler kam 2022 aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen nach Oberhausen und absolvierte in der laufenden Saison seine ersten Regionalliga-Spiele für die Kleeblätter. Der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano erklärt in einer Meldung: "Dominik ist ein aus unserer Sicht extrem spannender Spieler, welcher von der neuen Ausrichtung profitieren wird. Er besitzt noch einiges an Potenzial, was wir in der kommenden Saison weiter aus ihm herauskitzeln wollen."