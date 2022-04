RWO und RWE spielen Derby in Ukraine-Sondertrikots

Zum Regionalliga-Nachholspiel und Derby am Dienstagabend (19.30 Uhr) empfängt Rot-Weiß Oberhausen seinen Stadtnachbarn Rot-Weiss Essen. Die beiden Mannschaften wollen trotz sportlicher Brisanz und aller Rivalität gemeinsam ein Zeichen für Frieden setzen.

Rot-Weiss Essen kann mit einem Sieg im Nachholspiel wieder die Tabellenführung in der Regionalliga West übernehmen. Damit Oberhausen weiter Chancen auf den Aufstieg hat, müsste es aus dem Derby als Sieger hervorgehen. "Rein sportlich geht es um sehr viel", weiß RWE-Vorstand Marcus Uhlig, "aber viele von uns erleben gerade zum ersten Mal bewusst einen Krieg quasi vor der Haustür."

Deshalb wollen beide Mannschaften während des Aufeinandertreffens ein Zeichen für Frieden setzen und sich "mit dem Volk der Ukraine solidarisieren", indem sie in den Nationalfarben der Ukraine auflaufen: Die Oberhausener werden sich komplett in Blau kleiden, während Essen in Gelb spielen wird.

Vorstand und Präsident appellieren an Fans

"Mein Kollege Hajo Sommers (RWO-Präsident, d. Red.) und ich bauen darauf, dass diese gemeinschaftliche Aktion von RWO und RWE auch das Umfeld beider Vereine ein wenig zum Nachdenken und Innehalten bewegt", wird Uhlig auf der Vereinswebsite zitiert.

Uhlig und Sommers erwarten im Zuge dessen von den Anhängern, dass es nicht wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Fangruppierungen kommt. "Lasst uns alle gemeinsam für ein sportlich spannendes, aber komplett friedliches Derby sorgen", lautet ihr Appell.