RWO beendet Sieglos-Serie - Leistungssteigerung beschert Lippstadt drei Punkte

Der 10. Spieltag wurde am Freitagabend mit einem Sieg des SV Lippstadt über RW Ahlen eingeleitet. Drei Zähler verbuchte auch Rot-Weiß Oberhausen gegen den 1. FC Düren. Spitzenreiter Preußen Münster hat am Samstag bei Schalke 04 II eine harte Nuss zu knacken. Dahinter scharrt der SV Rödinghausen mit den Hufen, doch der Wuppertaler SV kommt mit neuem Trainer und frischem Selbstvertrauen.

Nachdem das vergangene Wochenende ganz unter dem Eindruck des Traditionsduells zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster stand, ist nun wieder das volle Programm angesagt. Los ging es am Freitagabend mit zwei Partien.

Zwei völlig unterschiedliche Hälften erlebte dabei Rot Weiss Ahlen in Lippstadt. Die Zimmermann-Elf legte gut los und ging bereits in der 5. Minute verdient durch Holldack in Führung. Weitere guten Chancen ließ RWA aber ungenutzt. Das sollte sich nach der Pause rächen. Lippstadt kam mit deutlich mehr Wucht aus der Kabine und riss das Spiel völlig an sich. Ufuk verpasste zunächst noch den Ausgleich, als er das Spielgerät vollkommen frei aus kurzer Distanz über das Tor feuerte (47.). In der 58. Minute war es jedoch geschehen. Ahlen schaffte es nicht, eine Flanke zu klären, am zweiten Pfosten lauerte wieder Ufuk, der den Ball mit der Innenseite direkt versenkte. Keine 120 Sekunde später setzte der eingewechselte Mika zum Sprint an, umkurvte Brüseke und schob ins leere Tor ein. Wiederum nur einige Zeigerumdrehungen weiter tauchte Mika erneut vor dem Ahlener Gehäuse auf und umspielte Brüseke zum zweiten Mal - 3:1 (65.). Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken ließ der SVL nichts mehr anbrennen. Es blieb beim 3:1.

Im trüben Teich der Sieglosigkeit zog auch Rot-Weiß Oberhausen zuletzt in der Liga seine Bahnen. Gegen den 1. FC Düren sollte sich das Wasser allerdings erhellen. Am Ende stand ein verdienter 4:0-Erfolg. Beide Mannschaften versuchten sofort nach vorne zu spielen, zu gefährlichen Aktion führte das in der Anfangsphase aber nur selten. Die erste dicke Gelegenheit hatte nach rund 20 Minuten Mickels, der nach Einzelleistung aber am stark reagierenden Theißen scheiterte. Auf der Gegenseite traf Stromberg nach 28 Minuten nur die Latte. Glück für Oberhausen, das allerdings Sekunden später in Führung ging. Kreyer schlenzte den Ball vom Strafraumrand ins rechte Eck (31.). Heinz belohnte den engagierten Auftritt von RWO via Traumfreistoß mit dem 2:0 (41.). Nach der Pause erhöhte Kreyer mit seinem zweiten Treffer zügig (47.), ehe zehn Minute danach März mit dem Kopf zum Endstand traf. Das 4:0 ist für RWO der erste Sieg seit vier Spielen.

Münster bei formstarker Schalke-Reserve

Am Samstag stehen die Nehmerqualitäten von Preußen Münster auf dem Prüfstand. Der noch immer souveräne Tabellenführer musste in Aachen seine erste Saisonniederlage schlucken, zudem setzte es im Pokal eine denkwürdige Niederlage gegen die SpVgg Erkenschwick. Einen Einspruch gegen die Wertung übrigens wollen die Münsteraner nicht einlegen. Der Rückweg auf die Erfolgsspur verspricht steinig zu werden, denn Auswärtsgegner FC Schalke 04 II geht mit drei Siegen in Folge in dieses Spiel. Noch wesentlich wichtiger als die Ergebnisse ist S04-Trainer Jakob Fimpel die positive Entwicklung seiner Talente. "Die Jungs investieren und laufen viel, sind sehr giftig in den Zweikämpfen", registriert er erfreut: "Durch die Erfolgserlebnisse ist jetzt auch das Selbstvertrauen gewachsen. Dadurch lassen wir auch nicht mehr so viele Tormöglichkeiten ungenutzt wie noch in den Partien zuvor."

Auch der aktuell schärfste Münster-Verfolger, der SV Rödinghausen, trifft auf einen sich im Aufwind befindlichen Gegner: Der Wuppertaler SV hat vor zwei Wochen - unter der Leitung von Interimstrainer Andy Steinmann - nicht nur einen auch in seiner Art und Weise beachtlichen 5:1-Sieg gegen Lippstadt eingefahren, sondern mit dem neuen Chefcoach Hüzeyfe Dogan nun Klarheit auf der Trainerposition geschaffen. Die Vokabeln "frischer Wind" und "neuer Impuls" flattern somit im Herbstwind rund um das Stadion am Zoo. Gemerkt hat man das schon im Training. Dogan berichtet: "Die Jungs waren sehr gewillt, haben sich voll reingehängt. Die Intensität war richtig gut." Der dreimalige Champions-League-Spieler ergänzt: "Es hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass sich jeder zeigen wollte. Man hat aber auch gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt." Auf das Spiel in Rödinghausen abgeleitet heißt das: "Wir wollen den Schwung des Lippstadt-Spiels mitnehmen", wenngleich der 41-Jährige einen "harten Brocken" auf seinen WSV zukommen sieht.

Schlägt Mause wieder zu?

Der Aachener Tivoli ist nach dem 4:2 gegen Münster auch an diesem Wochenende Schauplatz einer namhaften Paarung. Diesmal gastiert Fortuna Köln bei der Alemannia. Die Kölner sind seit vier Ligaspielen ungeschlagen und auch die Hausherren weisen mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen eine vorzeigbare Bilanz aus. Mit Stürmer Jannik Mause verfügt Aachen im Sturm derzeit über eine effiziente Waffe, der jedoch bangen muss, ob sein Zulieferer Dino Bajric (gegen Münster umgeknickt) rechtzeitig fit wird.

Zur Spitzengruppe gehört trotz nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen der 1. FC Kaan-Marienborn. Der derzeit drittplatzierte Aufsteiger empfängt die U 23 von Fortuna Düsseldorf. Beim 0:3 in Düren fehlte dem FCKM vor allem offensiv die Wucht, das muss diesmal besser werden, wenngleich die Düsseldorfer Talente derzeit als Abstiegskandidat gelten.

Mit drei weiteren Paarungen wird der Spieltag am Samstag zugemacht. Der 1. FC Köln II empfängt die seit Mitte August sieglose SG Wattenscheid 09. Bei Schlusslicht SV Straelen ploppt vor dem Spiel gegen den SC Wiedenbrück die Frage auf, ob das 4:0 in Wattenscheid ein Strohfeuer war oder ob der SVS jetzt zur Aufholjagd bläst. Das zwischenzeitliche 2:3 im Landespokal gegen den 1. FC Bocholt lässt auf Ersteres schließen, doch hier ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Apropos "Bocholt", der FCB gastiert am Samstag bei Borussia Mönchengladbach II.