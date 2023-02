RWE zementiert die Spitze - Lok dreht Rückstand - Altglienicke schlägt Luckenwalde

Primus Rot-Weiß Erfurt verschlimmerte am Freitag die Krise des Berliner AK, während Lok Leipzig gegen den Greifswalder FC einen Rückstand drehte. Der FSV Luckenwalde verlor derweil nach zuletzt zwei Siegen gegen die VSG Altglienicke.

BAK-Misere hält an

Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt gelang am Freitagabend beim Berliner AK ein verdienter 2:0-Erfolg. RWE übernahm in den Anfangsminuten bei strömenden Regen die Kontrolle. Erste Abschlüsse brachten jedoch noch keinen Erfolg. Die Hauptstädter versuchten nach zuletzt enttäuschenden Wochen dem Druck standzuhalten und Nadelstiche zusetzen. Just in dem Moment als die Gastgeber langsam die Kontrolle über das Spiel versuchten zu übernehmen, schlug RWE durch Hajrulla zu, der Mergels Ablage aus kurzer Distanz in die Maschen drückte (30.). Bis zur Pause hätten die Thüringer nachlegen können, Zwick hatte jedoch etwas dagegen. Es dauerte eine Stunde, bis sich das Erfurter Übergewicht auch im Ergebnis widerspiegelte. Lopes Cabral staubte ab, nachdem Hajrulla und der aus seinem Tor eilende Zwick kollidierten. In der Schlussphase versuchte sich die Heimelf noch einmal aufzurappeln, Erfurt hielt hinten aber dicht.

Lok schlägt nach der Pause zurück

Nach zuletzt zwei Niederlagen ist das Greifswalder Polster auf die Gefahrenzone geschrumpft. Ein Erfolg am Freitagabend in Leipzig bei Lok hätte dem Aufsteiger gutgetan. Allerdings übernahmen die Gastgeber mit Anpfiff die Kontrolle und drängten auf die Führung. Einzig die Chancenverwertung stimmte bei den Platzherren nicht. Ende des ersten Durchgangs sollte sich dies allerdings rächen. Greifswald wurde stärker und nach einer Serie von Ecken traf Bandowski aus wenigen Metern zur Gästeführung (39.). Nach der Pause rollte die Lok erneut an. Diesmal dauerte es nur fünf Minuten, bis der Ball im Netz zappelte. Pfeffer verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Atilgan kompromisslos (50.). Kurz darauf klingelte es nach einem Standard erneut im Greifswalder Kasten, Grym trat einen Freistoß aus rund 18 Metern direkt ins Tor (63.). In der 84. Minute war der Sack schließlich zu. Dombrowa bediente Grym, der tanzte noch mehrere Gegenspieler aus und schnürte seinen Doppelpack zum 3:1-Endstand.

Altglienicke holt nächsten Sieg

Mit dem FSV Luckenwalde und der VSG Altglienicke standen sich am Freitagabend zwei zuletzt formstarke Mannschaften gegenüber. Die Gäste hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel, aber auch die Platzherren zeigten sich immer wieder im gegnerischen Strafraum. Nach einer halben Stunde schlichen sich mehr Fehler bei Luckenwalde ein. Folgerichtig ging Altglienicke in der 35. Minute durch Oudenne in Führung. Am Eindruck des ersten Durchgangs änderte sich auch nach der Pause nichts. Weitere Tore fielen nicht. Es blieb beim 1:0 der Gäste.

Schafft Lichtenberg den Turnaround?

Der Rückstand des SV Babelsberg auf Rang eins ist zuletzt auf neun Zähler angewachsen - nach der Niederlage gegen Lok wollen die Potsdamer nun am Samstag gegen Viktoria Berlin zurück in die Spur. Die Viktoria allerdings hamsterte zuletzt Punkte gegen die Abstiegssorgen, sieben Zähler aus den letzten vier Partien sind ein ordentlicher Leistungsnachweis.

Brenzliger sieht im Keller die Lage beim SV Lichtenberg aus, der in Spiel eins nach Cheftrainer Murat Tik auf Chemie Leipzig trift. Die 0:5-Niederlage am Montagabend bei Energie Cottbus war der bisherige Tiefpunkt der Berliner in der zweiten Saisonhälfte, die nun seit acht Spielen in Folge ohne Sieg sind. Die Chemiker hingegen konnten jüngst ihre Negativserie im Duell mit Halberstadt brechen und wieder einmal einen Erfolg feiern.

Ebenfalls zuletzt mit Reaktion nach schwierigen Tagen: Der Tabellenzweite Energie Cottbus. Nun wird sich der ZFC Meuselwitz den Lausitzern in den Weg stellen und will diese Aufgabe erfolgreicher gestalten als beim jüngsten 0:2 gegen Erfurt. Unter der Woche verlor der ZFC ein Testspiel gegen den Drittligisten Hallescher FC mit 0:3.

Spitzenspiel in Jena

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Ein weiteres Spitzenspiel des 21. Spieltags steigt am Sonntag: Carl Zeiss Jena empfängt den BFC Dynamo, der Sieger im Duell der Tabellennachbarn kann weiter verstärkte Ansprüche nach oben anmelden. "Die Liga ist ein Schneckenrennen, da kann jeder jeden schlagen. Wir sind jetzt mittendrin und haben uns das hart erarbeitet", konstatierte BFC-Trainer Heiner Backhaus nach dem jüngsten 0:0 gegen den Chemnitzer FC. Backhaus hofft, dass in Jena sein angeschlagener Topscorer Christian Beck wieder von Beginn an mitwirken kann. Zuletzt war der ehemalige Zweitligaprofi wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen. "Beck ist ein Spieler, der extrem torgefährlich ist und auf den Acker gehört, wenn er kerngesund ist", betont Backhaus.

Außerdem: Der Chemnitzer FC will den jüngsten Mittwochs-Ausrutscher vergessen lassen, es zählt nur der Sieg gegen den Vorletzten Germania Halberstadt. Und das neue Schlusslicht Tennis Borussia Berlin bleibt in der Stadt und tritt bei der Hertha-Reserve zum Kellerduell an.