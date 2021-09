RWE vor vollem Haus in Münster - "Nicht verrückt spielen"

In der Regionalliga West steht am Abend das Topspiel schlechthin an. Primus Preußen Münster empfängt Rot-Weiss Essen vor vollen Rängen an der Hammer Straße.

Drei Siege in Serie geben Selbstvertrauen: RWE will heute an die Spitze springen. imago images/Markus Endberg

Mit viel Selbstvertrauen im Gepäck reist Rot-Weiss Essen zum Top-Spiel an. Der Ex-Meister landete beim ungefährdeten 3:0 gegen den VfB Homberg den dritten Dreier in Reihe und will jetzt im Preußenstadion, das unter Corona-Bedingungen mit 7500 Zuschauern bereits ausverkauft ist, möglichst nachlegen. Sollte der vierte Sieg in Folge gelingen, winkt dem Team von RWE-Cheftrainer Christian Neidhart bereits die Tabellenführung.

Der 52-jährige Fußball-Lehrer verzichtete im Vorfeld auf mögliche "Kampfansagen", machte jedoch deutlich, dass er in der anstehenden englischen Woche mit den Partien in Münster und am Freitag gegen die U 23 des FC Schalke 04 das "Maximum herausholen" möchte. "Wir waren gegen Homberg sehr druckvoll und haben uns viele Torchancen herausgespielt", so Neidhart. "Man sieht, dass wir immer mehr zu einer Einheit zusammenwachsen."

Joker Bastians setzt Akzente

Dazu gehört seit wenigen Tagen auch der hochkarätige Neuzugang Felix Bastians (208 Erst- und Zweitliga-Einsätze, zuletzt Waasland-Beveren/Belgien). Gegen den VfB gehörte der frühere Kapitän des VfL Bochum zwar nicht zur Startformation, konnte aber als Einwechselspieler in der Schlussphase gleich Akzente setzen. An den beiden entscheidenden Treffern von Jose-Enrique Rios Alonso und Erolind Krasniqi war der 33-jährige Abwehrspieler Bastians direkt beteiligt. Sein Ziel in Essen ist klar: "RWE will aus der Regionalliga herauskommen und ich will dabei helfen. Die Aufgabe reizt mich sehr."

Ein Sonderlob von Trainer Neidhart gab es für Innenverteidiger Rios Alonso. Mit seinem Hacken-Treffer der Marke "Schlitzohr" avanciert der 21-Jährige immer mehr zum Publikumsliebling und wurde von den 9000 Zuschauern mit Sprechchören gefeiert. "Ich freue mich, dass die Fans meinen Namen singen", kann der Neuzugang vom VfB Stuttgart II sein Glück kaum fassen. "Ein Tor mit der Hacke habe ich noch nie erzielt - außer vielleicht im Training", sagt Rios Alonso. Zu Saisonbeginn gab Neidhart noch dem erfahrenen Yannick Langesberg (27), der vom Drittligisten SC Verl kam, den Vorzug. Gegen Homberg stand Rios Alonso schon zum dritten Mal in Folge in der Startelf, präsentierte sich kompromisslos in den Zweikämpfen und ballsicher im Spielaufbau. "Ich habe meine Chance genutzt", stellte er treffend fest.

Hildmann: "Nicht verrückt spielen"

Preußen-Trainer Sascha Hildmann unterstrich derweil, dass auch die Freude in Münster sehr groß sein vor dem Duell mit RWE. Auch wenn es "nur ein Spiel" sei, dem viele weitere folgen werden. "Motivieren muss ich niemanden, ich muss die Spieler eher beruhigen, damit sie nicht übermotiviert sind und verrückt spielen", sagte der Coach bei "nullsechsTV".

Beide Teams seien hochkarätig besetzt, das Publikum könne sich auf ein interessantes Spiel freuen. Entscheidend über den Spielausgang können Nuancen sein, "ein Freistoß, ein Standard, solche kleinen Dinge". Hildmanns Preußen kamen zuletzt nicht über Punkteteilungen hinaus (0:0 gegen Rödinghausen, 1:1 in Ahlen), sind aber nach wie vor ungeschlagen (4/2/0). RWE hat ein Spiel und zwei Punkte weniger auf dem Konto.