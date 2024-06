RWE verlängert mit Hauptsponsor: "Großartiges Entgegenkommen"

Der langjährige Partner ifm von Drittligist Rot-Weiss Essen hat seinen Vertrag als Hauptsponsor um zwei weitere Jahre verlängert. Derweil ging die sportliche Vorbereitung auf die neue Saison am Mittwoch los.

Wie der Verein am Freitag bekanntgab, bleibt IFM bis 2026 Hauptsponsor von RWE. Damit bleibt der Schriftzug des Essener Sensorspezialisten auf der Brust der Trikots. Den Trikotärmel macht das Unternehmen indes frei, sodass sich der Drittligist um einen weiteren Sponsor kümmern kann.

"Gemeinsam gehen wir mit der Vertragsverlängerung in die neunte und zehnte Saison. Das ist eine tolle Erfolgsstory und ein ganz starkes Signal! Die Zusammenarbeit mit IFM ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie sich eine Partnerschaft im Laufe der Zeit entwickeln kann. Das ist nicht selbstverständlich", wird RWE-Vorstand Alexander Rang in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Das Familienunternehmen ist bei dem Traditionsverein schon seit 2016 mit an Bord. Zunächst engagierte sich IFM als Premium Partner, wurde später unter anderem auch Ärmelsponsor und ist seit der Saison 2023/24 Haupt- und Trikotpartner.

Rang: "Das gibt uns enorm viel Planungssicherheit"

"Dass IFM sein Engagement um zwei weitere Jahre fortsetzt, gibt uns enorm viel Planungssicherheit. Darüber hinaus ist es ein großartiges Entgegenkommen, dass wir, obwohl unsere Partnerschaft zu unveränderten Konditionen weiterläuft, unseren Trikotärmel zusätzlich vermarkten können", freut sich Rang über das Entgegenkommen der Firma.

Sicherlich ist der Umstand dass Michael Marhofer, Vorstandvorsitzender der IFM-Unternehmensgruppe, gerne selbst in der Hafenstraße im Publikum steht und RWE anfeuert förderlich für den neuen Deal gewesen. "IFM steht für Vielfalt, Leidenschaft, Beständigkeit und Respekt - damit teilen wir die gleichen Werte wie der RWE. Da wir Partnerschaften auf Augenhöhe suchen, war für uns klar, dass wir zuverlässig und fair an der Seite des RWE stehen", kommentiert Marhofer.

Team startet in die Vorbereitung

Derweil sind auf sportlicher Ebene die Vorbereitungen auf die neue Saison bereits am Mittwoch gestartet. Bei hochsommerlichen Temperaturen bat Trainer Christoph Dabrowski zur ersten Trainingseinheit an der Hafenstraße. Rund 500 Fans begrüßten das an vielen Stellen neuformierte Team. Sämtliche 22 Profis, darunter sechs externe Zugänge, waren beim Aufgalopp dabei.