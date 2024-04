RWE verlängert mit Eisfeld

Rot-Weiss Essen hat den auslaufenden Vertrag mit Thomas Eisfeld noch einmal verlängert. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wird damit in seine vierte Saison an der Hafenstraße gehen. In der aktuellen Spielzeit absolvierte der frühere Bochumer, der in seiner Laufbahn auf 116 Zweitliga-Einsätze kommt, 16 Partien in der 3. Liga, in denen ihm vier Treffer gelangen.