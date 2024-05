RWE verabschiedet Sextett: Top-Scorer Obuz kehrt nach Köln zurück

Rot-Weiss Essen steht vor einem Umbruch. Der Verein lässt die Verträge von fünf Spielern im Sommer auslaufen, zusätzlich endet die Leihe von Marvin Obuz.

Bis zum 37. Spieltag hatte Rot-Weiss Essen noch vom Aufstieg in die 2. Bundesliga geträumt. Großen Anteil daran besaß Außenspieler Marvin Obuz: Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit an mehr als einem Drittel der Essener Treffer direkt beteiligt (21 von 60). Ab Sommer muss der Verein aus dem Ruhrpott aber wieder auf die Dienste des internen Top-Scorers verzichten. Obuz kehrt nach einjähriger Leihe zu Stammverein 1. FC Köln zurück.

Zwei Aufstiegshelden von 2022 gehen

Generell wird sich RWE auf der Außenbahn neu aufstellen. Denn neben Obuz verlässt auch der zweite gesetzte Flügelspieler Isaiah Young den Verein. Der 26-Jährige war 2020 von Werder Bremen zum damaligen Regionalligisten gekommen und hatte in der Spielzeit 2021/22 als Leistungsträger großen Anteil ans Essens Drittliga-Aufstieg. In zwei Jahren in der 3. Liga stand Young in insgesamt 72 Spielen auf dem Feld (sieben Tore).

Mit Sandro Plechaty verlässt ein weiterer Stammspieler der Aufstiegsmannschaft von 2022 nach vier Jahren den Verein. Plechatys Rolle veränderte sich nach dem Aufstieg, sodass er in den vergangenen zwei Drittliga-Spielzeiten "nur" in 24 Partien zum Einsatz (zwei Tore) kam. Von einem Trio trennt sich RWE bereits nach zwei Jahren. Ron Berlinski (29), Björn Rother (27) und Fabian Rüth (22) können sich neue Klubs suchen.

Steegmann: "Müssen uns als Verein weiterentwickeln"

Überraschend kommen die Entscheidungen der Essener Verantwortlichen nicht. Während Angreifer Berlinski die nötige Trefferquote vermissen ließ (zwei Tore in 33 Partien), hatten Rother und Rüth eher untergeordnete Rollen inne. Rother stand nur zweimal in der Anfangsformation und Rüth absolvierte lediglich ein Spiel. "Wir haben bislang eine starke Saison gespielt, woran auch die Jungs, die uns im Sommer verlassen werden, einen großen Anteil haben. Nichtsdestotrotz möchten und müssen wir uns als Verein weiterentwickeln", wird Marcus Steegmann, Direktor Profifußball, in der Pressemitteilung zitiert.

Das Sextett könnte sich genau wie Felix Götze, den es zum SC Paderborn zieht, noch mit einem Titel verabschieden. Am Samstag gastiert Rot-Weiß Oberhausen im Finale des Niederrheinpokals im Stadion an der Hafenstraße (15.45 Uhr, LIVE! bei kicker).