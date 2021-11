RWE und Preußen Münster zu Geldstrafen verurteilt

Nach der Regionalligapartie der beiden Teams in Münster war es, neben dem Einsatz von Pyrotechnik, zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Dies sanktionierte nun das zuständige Sportgericht.

2:3 hatte der Endstand Mitte September in Münster betragen, ehe die Lage auf den Rängen eskalierte. Nachdem während des Spiels beide Fanlager immer wieder Pyrotechnik verwendet hatten, waren es Essener Ultras, die durch einen Sturm eines Preußen-Münster-Blocks für den unrühmlichen Höhepunkt der Ausschreitungen sorgten. Diese sind nun vom Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbands geahndet worden.

Mildernde Umstände trotz Wiederholungen

Preußen Münster wurde aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik mit einer Zahlung von 1.500 Euro belegt, die Essener aufgrund des Verhaltens ihrer Ultras sogar mit 5.000 Euro bestraft. "Die Bemühungen der Vereine sowie das vorhandene Problembewusstsein wurden dabei ebenso strafmildernd gesehen wie die erfolgten Geständnisse", hieß es in der Urteilsbegründung. Deshalb erachtet das Gericht die Strafzahlungen in dieser Höhe "als tat- und schuldangemessen, trotz der Tatsache, dass beide Vereine in der Vergangenheit in ähnlicher Weise auffällig geworden sind".

"Solche Szenen haben in unserer Gesellschaft und natürlich auch in unserem Stadion keinen Platz”, verurteilt Preußen-Geschäftsführer Bernhard Niewöhner die Geschehnisse erneut deutlich. Es wären bereits "umfassende Maßnahmen " ergriffen worden, um vergleichbare Vorkommnisse zukünftig auszuschließen. Dennoch schmerze die verbleibende Strafe den SC Preußen Münster sehr, so Niewöhner weiter.

Essener Ultras unbelehrbar

Auch Marcus Uhlig, Vorstandvorsitzender von RWE, äußerte sich nochmals in aller Deutlichkeit zu den Szenen rund um den siebten Spieltag: "Die Ausschreitungen in Münster waren und sind nicht tolerierbar und sind auch nicht mit den Werten von RWE vereinbar. Dort wurde eine Grenze deutlich überschritten." Für ihn sei "jeder Euro, den wir für Fanvergehen zahlen müssen, komplett überflüssig". "Daher habe ich auch kein Verständnis für den erneuten Einsatz von Pyrotechnik während unseres Auswärtsspiels in Mönchengladbach", greift der 50-Jährige das wiederholte Fehlverhalten der eigenen Fanszene auf.

Aufgrund dieser neuerlichen Vorfälle, werde man sich "in den Bereichen 'Fanbetreuung' und 'Sicherheit' zukünftig anders aufstellen", führte Uhlig zukünftige Präventionsmaßnahmen aus. "Strukturen, Prozesse und auch die personellen Ressourcen" würden dabei optimiert, "um solche Vorkommnisse für die Zukunft bestmöglich eindämmen zu können." Ein Urteil bezüglich der gezündeten Pyrotechnik in Mönchengladbach steht derweil noch aus. Eines steht für Uhlig jedoch schon fest: "Als Wiederholungstäter wird dieses allerdings sicherlich noch höher ausfallen."