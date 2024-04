RWE und die Aufstiegschance? "Wir sind in der 3. Liga und nicht bei 'Wünsch dir was'"

Mit dem 4:1 im Ruhrpott-Derby gegen den MSV Duisburg hat Rot-Weiss Essen seine Chance auf die Aufstiegsrelegation gewahrt. Nach der Partie wollte sich Trainer Christoph Dabrowski nicht aus der Reserve locken lassen, als er auf die Aussichten seiner Mannschaft angesprochen wurde.

Am Ende kam die Frage doch noch. Essens Pressesprecher wollte der Medienrunde nach dem 4:1 gegen den MSV Duisburg schon ein Ende setzen, als sich ein Reporter auf den letzten Drücker meldete. Wie hoch eigentlich die Aufstiegschancen seien, wollte er wissen - jetzt, da RWE nur noch fünf Punkte hinter Preußen Münster und dem Relegationsplatz stehe und auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand habe.

Christoph Dabrowski stutzte kurz, dann antwortete Essens Trainer: "Gucken Sie sich die Liga an - was da los ist. Es ist total schwer, Prognosen abzugeben. Wir haben noch sieben Spiele, da sind 21 Punkte zu holen." Ist das Rennen also auch für RWE noch offen?

"Die Fans sollen den Derbysieg genießen und dürfen meinetwegen auch träumen", meinte Dabrowski, "wir wollen Spiele gewinnen. Wenn wir bei 'Wünsch dir was' wären, dann würde ich gerne sieben Spiele gewinnen, 21 Punkte einheimsen und in die 2. Liga aufsteigen. Aber wir sind in der 3. Liga und nicht bei 'Wünsch dir was'."

Sollte also heißen: Für jeden Sieg bedarf es harter Arbeit. Das war ja auch gegen den MSV so. Die Duisburger stehen zwar vor dem Abstieg in die Regionalliga, verlangten Essen am Sonntagnachmittag aber eine Menge ab. Am Ende war Essens Sieg zwar hochverdient, dennoch hatte RWE einmal mehr nach einem Rückstand zurückkommen müssen, um auch gegen den MSV die drei Punkte einzufahren.

"Das war kein Zufall", sagte Dabrowski nach der Partie mit Blick auf das erneute Comeback seines Teams: "Es ist uns schon in vielen Phasen der Saison gelungen. Das zeichnet die Mannschaft aus." Tatsächlich war die Essener Moral imponierend - und sie könnte sich im Endspurt der Saison auch noch als Trumpf erweisen. Dann, wenn es für RWE um die Aufstiegsrelegation geht.