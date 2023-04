RWE trennt sich von Sportdirektor Nowak - Duo übernimmt

Rot-Weiss Essen hat sich überraschend von Sportdirektor Jörn Nowak getrennt. Seine Aufgaben übernehmen ab sofort Marcus Steegmann und Christian Flüthmann. Ausschlaggebend für die Trennung sind unterschiedliche Auffassungen über den Ist-Zustand sowie Zukunftspläne.

Paukenschlag an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Jörn Nowak. Nach "einer ausführlichen internen Beratung" sei laut einer Vereinsmitteilung eine "unterschiedlichen Bewertung der sportlichen Entwicklung und zukünftigen Ausrichtung" festgestellt worden. Ein Entschluss, der den RWE-Verantwortlichen nicht leicht gefallen ist.

Marcus Uhlig, der Vorstandsvorsitzende der Essener, begründet die Entscheidung wie folgt: "Diese Entscheidung kommt sicherlich für viele überraschend und ist alles andere als leichtgefallen. Wir haben hier über vier Jahre sehr zielgerichtet und erfolgreich zusammengearbeitet. Mit dem Namen Jörn Nowak wird der sportliche Aufschwung von RWE in den letzten Jahren stets verbunden sein und bleiben, mit dem krönenden Aufstieg in die 3. Liga im letzten Jahr, an dem Jörn Nowak zusätzlich als verantwortlicher Interimstrainer seinen ganz besonderen Anteil hatte."

Trotz Trennung "eine besondere Form der Zusammenarbeit"

Aufgrund der nun aufgetretenen Differenzen sei die vorzeitige Trennung jedoch unausweichlich gewesen. "Und trotzdem ist es im Leben manchmal so, dass sich unterschiedliche Auffassungen ergeben." Nichtsdestotrotz hob Uhlig die über weite Strecken positive Zusammenarbeit hervor.

"Dazu kommen maßgeblich mit und durch ihn vorangetriebene strukturelle Weiterentwicklungen im sportlichen Bereich bei RWE. Wir hatten hier sicherlich eine besondere Form der Zusammenarbeit, auf die wir alle positiv zurückblicken können."

Nowak sieht RWE "personell und infrastrukturell" auf gutem Weg

Auch der entlassene Nowak verlor keine bösen Worte und blickte weitgehend positiv an seine RWE-Zeit zurück. "Ich bin sehr stolz auf das, was wir hier in den letzten Jahren gemeinsam entwickeln konnten. Über allem steht natürlich der Aufstieg in die 3. Liga im vergangenen Sommer. In den vier Jahren habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, die den Verein zu etwas ganz Besonderem machen und bei denen ich mich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung herzlich bedanken möchte."

Mit seiner Arbeit seit 2015 sieht er die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen: "Für die Zukunft sehe ich den Verein personell und infrastrukturell sehr gut aufgestellt und bin daher fest davon überzeugt, dass die kurz- und mittelfristigen Ziele erreicht werden.“ Die Neubesetzung des Posten ist bereits geklärt.

Vereinsinternes Duo tritt Nachfolge an

Der neue Chefscout Marcus Steegmann sowie Christian Flüthmann (Leiter des NLZ) übernehmen von nun an die operativen Geschäfte. "In den nächsten Tagen erfolgt eine entsprechende Einarbeitung und Übergabe aller Themen, Aufgaben und Verantwortungen", heißt es in der Vereinsmitteilung.

Nachteile in der plötzlichen Entscheidung mitten in der Saison sieht der Vorstandsvorsitzende Uhlig keine. Vielmehr sei die vorzeitige Trennung essentiell, "um in der kurzfristigen Planung und Vorbereitung der kommenden Saison weder Zeit noch Energie zu verlieren."