RWE-Trainer Neidhart: "Nicht den Deckel draufgemacht"

Durch das Unentschieden am Sonntag in Aachen nimmt Essen nun die Rolle des Verfolgers ein. Den Chefcoach ärgert vor allem die mangelhafte Chancenverwertung in der ersten Halbzeit.

Bereits am vorherigen Spieltag spielte Essen im Ruhrpott-Derby gegen Oberhausen nur 1:1. Am Sonntag ging RWE in Aachen in der 20. Spielminute durch das vierte Saisontor von Mittelfeldspieler Cedric Harenbrock in Führung. Mehr Tore konnten die Essener aber nicht erzielen. Trainer Christian Neidhart bemängelte: "Es ist unser Manko, dass wir nicht den Deckel draufmachen."

Die abstiegsgefährdeten Aachener, die den Ausgleich in der 52. Minute erzielten, lobte Neidhart für ihren engagierten Auftritt mit guten Torchancen. Am Ende konnte der 53-jährige Trainer sich bei Ersatztorwart Golz bedanken: "Jakob hat zwei-, dreimal überragend gehalten."

Trotz des Unentschiedens ist für Neidhart der Aufstiegskampf noch nicht vorüber: "Wir müssen jetzt besonnen bleiben. Es ist noch nichts entschieden."

Münsters Langlitz blickt nur "aufs nächste Spiel"

Während RWE in den letzten Wochen etwas aus dem Tritt kam, führt Preußen Münster souverän die Liga an. Euphorisiert wurde der 2:0-Sieg auf Schalke gefeiert. Münsters größte Stärke im Aufstiegsrennen ist die starke Abwehrarbeit. Bereits zum vierten Mal in Folge spielte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann zu null. Die Tabellensituation scheint Preußen-Torschütze Alexander Langlitz indes nicht zu interessieren: "Wir schauen nur aufs nächste Spiel."

Bei Rot-Weiss Essen wird auch nach vorne geschaut. Toptorschütze Simon Engelmann (20 Saisontore) will mit seinen Teamkollegen mit "Siegen Druck auf Münster ausüben". Engelmann fordert von sich und der Mannschaft im kicker-Interview: "Unser Restprogramm ist vermeintlich leichter, aber das heißt gar nichts. Wir müssen jetzt jede Partie wie ein Endspiel angehen."

Spielplan von Rot-Weiss Essen

Spielplan von Preußen Münster