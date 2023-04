RWE-Torschütze Berlinski im Fan-Disput: "Denken nur von der Wand bis zur Tapete"

Nach seiner Auswechslung in Dresden lieferte sich RWE-Torschütze Ron Berlinski ein Wortgefecht mit Fans. Der Dynamo-Anhang reagierte nach der Partie mit Pfiffen, Essens Angreifer mit klaren Worten.

Der Treffer von Ron Berlinski zum zwischenzeitlichen 1:1 reichte den Essenern nicht, um Zählbares aus Dresden mitzunehmen. Dennis Borkowski entschied die Partie mit seinem Tor zum 1:2 aus RWE-Sicht. Einen bleibenden Eindruck hinterließ der 28-Jährige dennoch - vor allem bei den Dresdner Fans.

Die begleiteten das Interview des gebürtigen Bochumers nach der Partie bei "MagentaSport" mit lautstarken Pfiffen. "Ich glaube, die Leute denken nur von der Wand bis zur Tapete. Darauf darf man sich nicht einlassen", blieb Berlinski locker. Doch was war geschehen?

Nach seiner Auswechslung lieferte sich der RWE-Angreifer ein hitziges Wortgefecht mit Dynamo-Fans, die hinter der Essener Bank saßen. "Ich glaube, die Fans von Dresden unterstützen halt ihre Mannschaft und unsere Fans sind auch nicht gerade die nettesten. Da gibt es immer mal wieder einen Spruch", ordnete der Neuner ein. Überbewerten solle man diese Situation allerdings nicht. "Ich bin sehr emotional und lasse mich da leicht verleiten. Aber es sind immer nur kleine Nickligkeiten."

Berlinski über sein Tor: "Brauche nur Danke sagen"

Sportlich schoss sich Berlinski mit seinem siebten Saisontor zum besten Essener Torschützen in dieser Saison vor Verteidiger Felix Bastians. Dabei profitierte er von einem Aussetzer von Dynamo-Keeper Stefan Drljaca: "Ich sehe, dass der Außenverteidiger sich kurz anbieten will und spekuliere natürlich auf den Ball. Dann spielt er mir den in den Fuß und ich brauche nur Danke sagen."

Erst in der vergangenen Woche beim 2:0-Sieg über Freiburg II hatte der Mann, der im Sommer aus Verl kam, seine Torlos-Serie von 14 Spielen beendet. "Stürmer werden natürlich an Toren gemessen, Dass ich jetzt langsam wieder ins Rollen komme, tut mir persönlich ganz gut", freute sich Berlinski.

"Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir am Ende mit drei Punkten nach Hause gehen. Ich hoffe es geht nächste Woche weiter so, dann erwartet uns zuhause ein schwieriges Spiel", schaute der Essener bereits auf das Duell gegen Waldhof Mannheim (16. April, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) voraus. Mit Blick in Richtung Abstiegsränge stehen die Essener immer mehr unter Zugzwang. Nur noch fünf Punkte beträgt der Puffer auf die SpVgg Bayreuth, die am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SC Verl noch nachlegen könnte.