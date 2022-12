RWE testet Warschewski - Leichter Rückschlag für Engelmann

Nach dreiwöchiger Pause haben die RWE-Profis am vergangenen Donnerstag erstmals wieder trainiert. Mit dabei ist aktuell Tobias Warschewski - ein potenzieller Winterzugang.

Zuletzt in Kanada am Ball: Tobias Warschewski. IMAGO/ZUMA Wire

Bester Laune zeigte sich Cheftrainer Christoph Dabrowski (44) nach den ersten vier Einheiten der Wintervorbereitung. "Es hat Spaß gemacht. Man hat sofort gemerkt, dass die Jungs nach drei Wochen Urlaub wieder richtig Bock auf Fußball hatten", freute sich der Ex-Bundesligaprofi, der mit 24 Spielern trainieren konnte.

"Es ist schön, wieder hier zu sein und die Jungs wiederzusehen", sagte auch Angreifer Ron Berlinski (28) nach der Einheit. "Die Vorbereitung ist lang und hat es sicherlich in sich, es gibt aber nichts Schöneres, als Fußball zu spielen."

Warschewski: Von Edmonton nach Essen?

Mit dabei war auch der aktuell vereinslose Offensivspieler Tobias Warschewski (24), der die 3. Liga bereits aus seiner Zeit beim SC Preußen Münster kennt, dort zum U-19-Nationalspieler wurde und zwischen 2016 und 2019 insgesamt 46 Punktspiele (fünf Tore, zwei Vorlagen) bestritt. Danach bekam die steile Karriere des gebürtigen Dortmunders jedoch einen Knick. Nach einem Jahr ohne Verein endete auch ein Engagement beim 1. FC Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord vorzeitig. Zuletzt war er bis November in Kanada für den FC Edmonton (51 Spiele, zwölf Tore) am Ball.

An der Hafenstraße wusste Warschewski, der mit Mittelfeldspieler Felix Götze (24) befreundet ist, an den ersten Tagen zu gefallen. "Er hat einen guten Eindruck hinterlassen", lobte Trainer Dabrowski, der den Angreifer in dieser Woche weiter testen möchte. Auch ein Einsatz im Testspiel gegen Zweitligist SC Paderborn am Samstag (13 Uhr) ist möglich.

Engelmann ausgebremst

Einen leichten Rückschlag musste Simon Engelmann (33) hinnehmen. Wegen eines Infekts konnte der Mittelstürmer noch nicht mit dem Aufbautraining beginnen.

Insgesamt hat RWE nun fünf Wochen Zeit, um sich auf die Restrunde vorzubereiten. Neben Paderborn testet Essen in diesem Zeitraum auch noch gegen Gornik Zabrze (7. Januar, 14 Uhr) - den Städtepartner-Klub und polnischen Erstligisten um Weltmeister Lukas Podolski. Am 8. Januar steht dann ein Hallenturnier in Gummersbach an, an dem unter anderem der Hamburger SV und der Karlsruher SC teilnehmen.