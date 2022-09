RWE schlägt CFC 3:0 - Inaler macht Viktoria froh - Altglienicke gewinnt dank Breitkreuz

Im Stadtduell gegen Tennis Borussia gelang Viktoria Berlin am Samstag der erste Erfolg. Oben dranbleiben konnte die VSG Altglienicke (1:0 beim SV Lichtenberg 47), während der Chemnitzer FC das Verfolgerduell gegen Rot-Weiß Erfurt deutlich verlor.

Mit Chris Löwe in der Startelf ging der Chemnitzer FC das wichtige Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt an. Trotz des Bundesliga-erfahrenen Neuzugangs in der Verteidigung kassierte der CFC seine erste Saisonniederlage. Die Himmelblauen waren zunächst am Drücker. Ein Zickert-Fehler, den Mergel eiskalt bestrafte (35.), brachte RWE allerdings in die Spur. Nach der Pause überstanden die Gäste, die defensiv sehr sicher standen, die kurze Drangphase der Chemnitzer. Hajrulla, der ein Mergel-Zuspiel in den Knick hämmerte (75.), und Seidemann, der nach einem Einwurf unbedrängt zum Abschluss kam (81.), sorgten für die Entscheidung und den 3:0-Endstand.

Der Knoten bei Viktoria Berlin ist am Samstagnachmittag nach vier erfolglosen Spielen zum Start endlich geplatzt. Im Berliner Krisenduell gegen Tennis Borussia setzte sich der Ex-Drittligist dank eines Inaler-Doppelschlags im zweiten Durchgang mit 2:1 durch (69., 73.). TeBe schaffte acht Minuten vor dem Abpfiff zwar noch den Anschluss, die Heimelf brachte den Vorsprung allerdings ins Ziel.

Im zweiten Berliner Duell am Samstag setzte sich die VSG Altglienicke knapp beim SV Lichtenberg 47 durch. Die Entscheidung führte Breitkreuz mit einem herrlichen Treffer in der 49. Minute bei.

Kein Sieger zwischen Lok Leipzig und BFC Dynamo

Das Duell zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem BFC Dynamo hielt, was es versprach - zumindest in der Anfangsviertelstunde. In den ersten 15 Minuten ging es hin und her. Breitfeld hatte die dicke Führungschance für die Gäste, Müller rettete in höchster Not (7.). Sekunden später stand der Pfosten der Lok-Führung gleich doppelt im Weg (9.). Auf der anderen Seite zitterte der Querbalken (11.). In Minute 14 konnte Tiliudis Pfeffer nur noch per Notbremse stoppen. Nach dem Platzverweis verflachte die Partie allerdings. Zwar hatten die Leipziger klare Feldvorteile, schafften es aber nur selten, gefährliche Aktionen zu kreieren. Daran änderte sich lange Zeit nichts. Erst in den Schlussminuten nahm die Partie kurz noch einmal Fahrt auf. Plötzlich gab es Riesenchancen auf beiden Seiten, aber weder den Leipzigern noch den Berlinern sollte der Lucky-Punch gelingen.

Deutlich weniger Probleme hatte der FC Carl Zeiss Jena bei seinem 2:0-Erfolg im Heimspiel gegen Germania Halberstadt. Der Favorit drückte mit dem Anpfiff aufs Gas und wurde dafür in der 12. Minute belohnt. Verkamp flankte auf den freien Petermann, der ungehindert einköpfte. Danach kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, hatten selbst zwei dicke Dinger zum Ausgleich. Korsch und Malina scheiterten allerdings beide an Kunz. Fünf Minuten vor der Pause zog Jena auf 2:0 davon. Wieder bediente Verkamp - diesmal Muiomo. Nach der Halbzeit hatte Dahlke die Doppelchance zum 3:0, scheiterte erst mit dem Kopf an Cichos und dann beim Nachschuss an der Zielgenauigkeit. Auswirkungen hatte das keine. Jena hatte das Spiel im zweiten Durchgang unter Kontrolle. Mehr als eine kurze Schrecksekunde - Osawe traf fünf Minuten vor dem Ende den Querbalken - mussten die Platzherren nicht überstehen.

Für den SV Babelsberg 03 verlief der Freitagabend dagegen nicht ideal. Beim 1:1 gegen den FSV Luckenwalde ging der Gastgeber dank Frahn in der 25. Minute in Führung. Kurz davor bewahrte Klatte die Nulldreier bereits bei einem Borowski-Hammer vor dem Rückstand. Bei einem Elfmeter mit dem Pausenpfiff - Ibraimo foulte, Francisco verwandelte - war aber auch der Babelsberger Keeper machtlos. Im zweiten Durchgang erspielte sich der FSV ein Chancenplus. An Klatte war aber kein Vorbeikommen mehr. Selbst hatte die Heimelf kaum noch gefährliche Offensivszenen. Die beste hatte noch der eingewechselte Nattermann, der allerdings mit dem Kopf scheiterte.

Gjasula erklärt das Erfolgsrezept

Auch am Sonntag finden drei Spiele statt. Dann ist auch Spitzenreiter Berliner AK im Einsatz, dem Gegner Energie Cottbus mit einem Auswärtssieg gefährlich nahe kommen könnte. Das will der BAK natürlich verhindern, der derzeit einfach seinen Lauf genießen möchte, wohlwissend, dass er im Aufstiegsrennen nicht als Favorit gilt. Warum es trotz geschrumpftem Etat so gut läuft, verriet Routinier Jurgen Gjasula dem RBB: "Wir haben einen sehr guten Teamspirit, das hat man schon in der Vorbereitung gemerkt. Jeder stellt sein Ego hintenan. Aber nur mit Teamspirit gewinnst du keine Spiele, du brauchst auch Qualität. Und die haben wir."

Vollendet wird der 5. Spieltag vom Duell Hertha BSC II gegen Greifswalder FC und vom Versuch des ZFC Meuselwitz, gegen die BSG Chemie Leipzig die Abstiegsränge zu verlassen.