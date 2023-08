RWE rutscht an Pokal-Coup vorbei: "Das müssen Sie den Greenkeeper fragen"

Bis tief in die Verlängerung hatte RWE den HSV im DFB-Pokal gebracht, ehe ein später Treffer das Aus besiegelte. Für Keeper Jakob Golz eine Frage des Geläufs.

Dass es ein besonderes Spiel für RWE-Schlussmann Jakob Golz werden würde, war bereits vor Anpfiff klar gewesen. Nicht nur, da sein Vater Richard 13 Jahre lang in Diensten des Pokal-Gegners HSV gestanden hatte, auch aufgrund seiner eigenen zehnjährigen Vergangenheit im Nachwuchs der Rothosen war das Duell mit den Hanseaten ein emotionales Spiel für den 24-Jährigen - das er durch eine unglückliche Situation mit entschied.

Golz kommt nicht in die Ecke: "Dann sieht das blöd aus"

Es lief die 117. Spielminute, da zog Laszlo Benes von außerhalb des Sechzehners ab. Nicht übermäßig platziert kam der Versuch, überwand den unglücklich agierenden Golz aber dennoch zum 4:3-Endstand zugunsten der Gäste. "Ich rutsche komplett weg, dann sieht das blöd aus. Ich falle um, bin am Ball dran, aber bekomme keinen Druck darauf und dann geht er rein", analysierte der Essener Torhüter den entscheidenden Gegentreffer nach Abpfiff am "Sky"-Mikro.

Einen Erklärungsansatz lieferte er dabei auch gleich mit: "Es soll keine Ausrede sein, aber ich glaube auf einem vernünftigen Platz kann ich mich abdrücken und komme dann auch in die Ecke." Verhinderte also eine mangelhafte Rasenpflege das Elfmeterschießen an der Hafenstraße? "Das müssen Sie den Greenkeeper fragen, da habe ich nicht die fachliche Kompetenz, um das zu analysieren", ließ Golz offen, stellte aber auch klar, dass RWE nicht nur an dieser Szene gescheitert war: "Wenn man vier Gegentore kriegt, ist das deutlich zu viel."

Dabrowskis Stolz trotz halber Eigentore

Quantitativ zu viel, störte Trainer Christoph Dabrowski besonders die Entstehung der Gegentore. Speziell beim 0:1 und 1:2. "Die haben wir uns selbst eingeschenkt", fasste er die Fehler von Jose-Enrique Rios Alonso und Kapitän Felix Bastians zusammen, die jeweils Bakery Jatta ausgenutzt hatte, und gab zu: "Das tut schon weh." Entsprechend gelte es an diesen Fehlern zu arbeiten, war doch bereits die 1:2-Niederlage am ersten Spieltag der 3. Liga beim Halleschen FC durch einen ähnlichen Fehltritt eingeleitet worden.

Insgesamt allerdings war Dabrowski mit dem Auftritt seiner Schützlinge mehr als nur zufrieden. "Wir haben dem HSV alles abverlangt, sind jederzeit zurückgekommen. Ich bin stolz auf die Leistung." Eine Leistung auf der Dabrowski aufbauen möchte: "Das und die Energie dieses Stadions nehmen wir mit."

Auf die Unterstützung der lautstarken Fans hoffen Trainer und Mannschaft auch bei der nächsten Aufgabe in der 3. Liga. Am Sonntag gastiert Erzgebirge Aue ab 19.30 (LIVE! bei kicker) an der Essener Hafenstraße. Welche Wucht dort von den Rängen kommen kann, hat sich gegen den HSV einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.