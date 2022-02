RWE-Neuzugang Thomas Eisfeld: "Arsenal kam aus dem Nichts"

Über Borussia Dortmund, Fulham, Arsenal und den VfL Bochum hat es Thomas Eisfeld im Winter zu Rot-Weiss Essen verschlagen. Im kicker spricht er über seine bewegte Karriere und sein großes Ziel mit Traditionsklub RWE.

Wenn am Sonntag (14 Uhr) das Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster angepfiffen wird, steht Thomas Eisfeld mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder auf dem Platz. Seit er im Winter an der Hafenstraße unterschrieb, beorderte ihn RWE-Trainer Christian Neidhart zweimal aufs Spielfeld, erst für 20 Minuten gegen Fortuna Düsseldorf II - beim 4:1-Erfolg lieferte er gleich ein Tor und einen Assist, also einen Traum-Einstand. Weiterhin waren es bereits 84 Minuten gegen den VfB Homberg (1:0).

Rot-Weiss Essen? Eisfeld entscheidet sich um

Eisfeld sollte langsam an die Intensität der West-Staffel herangeführt werden - der 29-Jährige war doch seit einem halben Jahr ohne Klub. Nach seinem Abschied von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum fand sich zunächst kein Verein. Einen Wechsel zu RWE, den die Verantwortlichen seinerzeit schon einleiten wollten, lehnte Eisfeld ab - ehe er es sich in diesem Winter dann doch anders überlegte und die Zusage erteilte. "Ganz ehrlich", sagt Eisfeld im kicker-Interview, "im Sommer hätte ich noch nicht gedacht, dass ich in der Regionalliga West auflaufen würde." Im Gespräch mit den Verantwortlichen habe er dann allerdings gemerkt, "dass sie einen klaren Plan verfolgen".

Wie weit er körperlich sei nach der halbjährigen Phase ohne Anstellung, sei "schwierig zu beziffern", erklärt er. "Die Grundlagenausdauer ist da, die Spritzigkeit fehlt in manchen Aktionen noch. Ich merke jedoch, wie es immer besser wird." Pünktlich vor dem Topduell gegen Münster. "Meine Mitspieler haben mir schon vom Hinspiel erzählt, bei dem wir nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 gewinnen konnten. Wie wir als Mannschaft mit Rückschlägen umgehen und immer wieder zurückkommen, gehört zu unseren Stärken", sagt Eisfeld. Und: "Wir haben nach dem bisherigen Saisonverlauf jeden Grund, an einen Sieg zu glauben. So selbstbewusst sollten wir auch sein."

Eisfeld ist es in jedem Fall, kann dabei von seinem reichen Erfahrungsschatz zehren. Seine Zeit beim FC Arsenal von Januar 2012 bis Juli 2014 wurde zu einem Karriere-Höhepunkt. "Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es mein Traum war, irgendwann einmal für den FC Arsenal zu spielen", berichtet er. "Der Verein hatte mit Spielern wie Thierry Henry eine große Strahlkraft auf mich. Ende Januar 2012 kam dann mein Berater auf mich zu und meinte, dass der FC Arsenal tatsächlich an mir Interesse zeigt." Der Wechsel aus der Jugend des BVB nach London sei "quasi wie aus dem Nichts gekommen".

Ich hatte riesigen Respekt vor den bekannten Namen. Rückblickend war es sogar fast ein wenig zu viel. Thomas Eisfeld

Plötzlich kickte Eisfeld mit Top-Stars zusammen, traf auf Mitspieler wie Per Mertesacker, Tomas Rosicky oder Lukas Podolski. "Rosicky war durch meine Zeit beim BVB sogar mein Vorbild. Dann gemeinsam mit ihm zu trainieren, war eine super Sache. Wie auch Per Mertesacker hat er mir sofort Unterstützung angeboten, wenn ich bei irgendetwas Hilfe benötige. Sie haben mir den Einstieg in London erleichtert, so dass ich als junger Spieler schnell das Gefühl hatte, ein Bestandteil der Mannschaft zu sein. Ich hatte riesigen Respekt vor den bekannten Namen. Rückblickend war es sogar fast ein wenig zu viel."

In London kam er letztlich zu zwei Profi-Einsätzen und 40 Partien für die U 23. Geblieben sind vor allem Erinnerungen und zwischenmenschliche Beziehungen. Mit Nationalstürmer Serge Gnabry spielte Eisfeld viel in der Zweitvertretung des FC Arsenal. "Der Kontakt ist bis heute geblieben. Wir verstehen uns weiterhin sehr gut."

