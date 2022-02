RWE löst Vertrag mit Grote auf

Nach 81 Pflichtspielen und elf Toren endet das Kapitel Rot-Weiss Essen für Dennis Grote mit einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages. Ligarivale Preußen Münster spielt dabei keine unbedeutende Rolle.

Einvernehmlich haben sich RWE und Dennis Grote auf die Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt, so heißt es am Mittwoch auf der Website des Tabellenführers der Regionalliga West. Ursprünglich wäre der Kontrakt des 35-Jährigen erst mit dem 30. Juni ausgelaufen.

Vor einigen Wochen hatte der frühere Bochumer Bundesligaspieler Grote seinen Verein über einen Wechselwunsch informiert, Ligarivale Preußen Münster buhlte um die Dienste des Mittelfeldakteurs. RWE reagierte mit einer Freistellung vom Trainings- und Spielbetrieb.

Seit Mittwoch ist nun klar: Grote wird nicht mehr für RWE auflaufen. Und wegen des späten Zeitpunkts der Trennung kann er auch nicht in der laufenden Saison für Münster auflaufen, das in der Tabelle mit einem Spiel mehr zwei Punkte weniger auf dem Konto hat als Essen und Zweiter ist.

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, sagte zur Personalentscheidung: "Wir haben mit Dennis sehr offene Gespräche geführt und mit der nun erfolgten Vertragsauflösung eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden. Nach den intensiven letzten Wochen, die sowohl für Dennis als auch für uns eine enorme Belastung waren, sind wir nun froh, diese Geschichte endgültig hinter uns lassen zu können. Wir wünschen ihm beruflich und privat nur das Beste."

"Er war ein absoluter Eckpfeiler"

Grote, im Sommer 2019 vom Chemnitzer FC gekommen und in der laufenden Spielzeit noch 18-mal für den ehemaligen Deutschen Meister am Ball (ein Tor), habe "in den letzten zweieinhalb Jahren eine herausragende Rolle bei RWE gespielt, er war ein absoluter Eckpfeiler unserer Mannschaft", so Sportdirektor Jörn Nowak. Das Ende hätten sich alle Beteiligten freilich "anders vorgestellt".

Auch Grote spricht von einem "bedauerlichen Ende" seiner Zeit in Essen, blickt "dennoch positiv zurück" und wünscht seinem nun Ex-Verein, "das große Ziel" erreichen zu können, den Aufstieg in die 3. Liga.