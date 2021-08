RWE-Kapitän Grote: "Gut gerüstet für den nächsten Anlauf"

Nur vier Niederlagen, 27 Siege, 90 Punkte - dennoch reichte es für Rot-Weiss Essen 2020/21 in der Regionalliga West nicht zum Aufstieg in die 3. Liga. Klappt es 2021/22? Dennis Grote gibt sich optimistisch.

Mit Volldampf in die neue Saison: RWE-Kapitän Dennis Grote. imago images/Markus Endberg

Seit elf Jahren ist Essen fester Bestandteil in der Regionalliga West, die 3. Liga haben die Rot-Weißen seit einigen Jahren im Blick. Aber bislang nur im Blick. In der vergangenen Saison war RWE nahe dran, nach den ersten 22 Spielen ohne Niederlage, davon 16 Dreier, befand sich der Traditionsverein auf einem sehr guten Weg. Doch Borussia Dortmund II ließ nicht locker und hatte nach 40 Spielen drei Zähler mehr auf dem Konto.

"Klar ist, dass ein Punkteschnitt von 2,25 pro Partie oft zum Aufstieg gereicht hat", stellte Grote im kicker-Interview fest, "dafür können wir uns aber nichts kaufen." Für die kommende Spielzeit, die für Essen am Samstag um 14 Uhr beim Bonner SC startet, sieht der neue Kapitän "aber gute Voraussetzungen für uns. Mit unseren Leistungen in der vergangenen Saison haben wir eine stabile Grundlage geschaffen, auf der wir weiter aufbauen können." Der 35-Jährige sieht "unser Team gut gerüstet für den nächsten Anlauf."

Der Ansatz dafür: "Aus jedem einzelnen Spiel das Maximale herauszuholen", nachdem RWE in der abgelaufenen Spielzeit "durchaus noch mehr Punkte hätte holen können". Zähler will das Team von Trainer Christian Neidhart nicht wieder unnötig liegen lassen. Zumal es mit Preußen Münster einen weiteren Topfavorit auf den Aufstieg gibt. "Nach der sehr starken Rückserie ist es nahezu zwangsläufig, dass auch dort jetzt Platz 1 gefordert wird. Mal sehen, wer mit diesem Anspruch am besten zurechtkommt", meinte Grote.

