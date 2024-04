RWE: Große Sorgen um Top-Scorer Obuz

Den - ohnehin nicht komplett befriedigenden - Punkt in Bielefeld muss Rot-Weiss Essen womöglich auch noch sehr teuer bezahlen, schließlich drohen zwei Leistungsträger wegzubrechen.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski war nach dem 1:1 in Bielefeld um eine positive Analyse bemüht. "Das ist ein gewonnener Punkt für uns", sagte der 45-Jährige bei MagentaSport. "Beim 0:1 sind wir der Musik hinterhergerannt. Nach dem 1:1 war meine Mannschaft voll da. Wir haben nach vorn gespielt und waren überzeugter", meinte Dabrowski und sprach von einem gerechten Remis: "Nach zwei Heimsiegen kann man mit einem Auswärtspunkt leben."

Obuz: "Ich werde wohl um eine Pause nicht herumkommen"

Sportlich sieht der Trainer sein Team im Soll, Sorgen muss er sich allerdings um Top-Scorer Marvin Obuz machen. Der 22-jährige Flügelstürmer (sieben Tore, 14 Vorlagen) fasste sich in der Schlussphase an den Oberschenkel, musste den Platz verlassen. "Es hat hinten reingezogen", sagte Obuz, dick bandagiert, nach dem Abpfiff. Schon vor der MRT-Untersuchung schwante ihm nichts Gutes: "Die Schmerzen sind sehr stark. Ich werde wohl um eine Pause nicht herumkommen."

Die Essener hoffen, dass die Leihgabe des 1. FC Köln überhaupt noch einmal mithelfen kann im Saisonendspurt. Zum einen ist Obuz als Unterschiedsspieler ohnehin nicht adäquat zu ersetzen, zum anderen gibt es auf seiner Position kaum eine echte Alternative. In Bielefeld fand auch Obuz nur schwer ins Spiel. Nach dem Ausgleich hatte er jedoch die beiden besten Chancen zum Siegtreffer. Vor allem ein Solo an fünf Arminen vorbei war sehenswert und wurde erst in letzter Sekunde gestoppt.

Brumme fehlt gelbgesperrt in Mannheim

Während bei Obuz noch nicht klar ist, wie lange er pausieren muss, steht bereits fest, dass Linksverteidiger Lucas Brumme die Partie beim SV Waldhof (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wegen einer Gelbsperre verpassen wird. In der Nachspielzeit unterband der 24-Jährige einen Konter, sah wegen des taktischen Fouls die fünfte Gelbe Karte.

Nach der Partie in Mannheim muss RWE erneut auswärts ran, denn am Mittwochabend, 24. April, wird das Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken im Ludwigspark nachgeholt. Vor eigenem Publikum steht dann am Sonntag, 28. April, ab 13.30 Uhr das Duell mit dem FC Ingolstadt 04 an.

Götze und Harenbrock sollen bleiben

Bis dahin will RWE-Sportdirektor Christian Flüthmann in seiner Kaderplanung ein paar Schritte weitergekommen sein, schließlich gibt es Spieler mit auslaufenden Verträgen. "Bei Felix Götze (26) und Cedric Harenbrock (25) steht fest: Wir wollen die Spieler halten. Beide sind in einem Alter, wo sich die Frage nach dem nächsten Schritt stellt. Ebenso klar ist: Wir warten nicht bis zum Ende der Saison. Wir haben einen klaren Weg aufgezeigt", sagte und Flüthmann und skizzierte: "Ende April ist eine mögliche Deadline für eine Entscheidung."