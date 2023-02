RWE gibt erneut Sieg aus der Hand - Dabrowski: "Einfach nicht clever"

Rot-Weiss Essen hatte den FC Ingolstadt am Rande einer Niederlage. Doch ausgerechnet in der letzten Spielminute fiel der Ausgleich. Es war nicht das erste Mal, dass seine Mannschaft in der Schlussphase unaufmerksam war, wie Trainer Christoph Dabrowski monierte.

80 Minuten passierte am Samstagnachmittag im Audi-Sportpark zwischen dem FC Ingolstadt und Rot-Weiss Essen beinahe gar nichts, dann waren es zunächst die Gäste, die in Person von Cedric Harenbrock die zwischenzeitliche Führung markierten (80.). "Ich freue mich riesig, wieder so einen glücklichen Moment erlebt zu haben", sagte der Joker, für den es der erste Einsatz seit dem 9. September 2022 und obendrein das erste Tor im Profifußball war.

Noch lieber hätte der 24-Jährige, der bei RWE der dienstälteste Akteur ist (seit dem 1. Juli 2017), aber die drei Punkte mitgenommen. Vor allem da Essen nur noch die verbleibenden paar Minuten über die Bühne bringen musste. Doch dann lief doch noch ein Angriff der Schanzer, Preißinger schickte einen weiten Ball durch die Mitte, Hawkins enteilte Bastians und schob ein (90.). "Das tut extrem weh", sagte Gästetrainer Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz nach dem Abpfiff. "Wir verhalten uns in dieser Situation einfach nicht clever. Wir wollen auf Zeit spielen, machen den Ball nicht fest, geben die Innenbahn auf und dann macht Ingolstadt eben den Ausgleich."

Zum dritten Mal dieses Jahr verspielt RWE seine Führung spät

Deshalb lautet das Credo Dabrowksis auch, künftig cleverer zu werden. Schließlich sei es "schon das dritte Mal in diesem Jahr" gewesen, in dem man in der Schlussphase einen vermeidbaren Treffer kassiert habe. Etwa im Derby gegen Duisburg schenkte RWE einen potenziellen Heimsieg spät her. Auch in Verl hatte sein Team zwei Wochen zuvor bis in die Nachspielzeit geführt und dann doch noch das Gegentor kassiert. "Das wären wichtige Punkte gewesen, die uns gut getan hätten", bedauert der 44-Jährige mit Blick auf den Abstiegskampf.

Grundsätzlich habe der langjährige Profi des VfL Bochum aber ein gutes Auswärtsspiel seiner Mannschaft gesehen. "In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, das Spiel aktiv zu gestalten und sind auch verdient in Führung gegangen." Insbesondere nach der System-Umstellung auf ein 4-2-3-1 habe es besser geklappt. Doch auch Ingolstadt habe stets Paroli geboten. "Wenn man die Chance der Ingolstädter am Ende nimmt, wo Jakob Golz stark pariert (85., Anm. d. Red.), ist es, so bitter der Ausgleich ist, ein verdientes Unentschieden", wird Dabrowski auf der Vereinswebseite zitiert.

Ich freue mich natürlich nach der harten Arbeit an mir über mein Startelf-Comeback. Kevin Holzweiler

Neben dem Torschützen Harenbrock war es auch für Kevin Holzweiler eine emotionale Begegnung. Der Angreifer gehörte erstmals seit dem 25. September 2021 wieder in einem Ligaspiel zur Startformation. "Ich freue mich natürlich nach der harten Arbeit an mir über mein Startelf-Comeback", sagte Holzweiler, der allerdings auch keinen Hehl daraus machte, dass sich das Remis "wie eine Niederlage" anfühlt.

Bereits am Mittwoch (19 Uhr) kann RWE im Landespokal Niederrhein beim Wuppertaler SV durch ein Weiterkommen aber schon wieder für positivere Stimmung sorgen, ehe am kommenden Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) ein laut Dabrowski "ganz wichtiges Spiel" gegen Tabellennachbar SpVgg Bayreuth auf dem Programm steht.