RWE gegen WSV: "Es steht einiges auf dem Spiel"

Der Westen legt gleich mit einem absoluten Topspiel los! Rot-Weiss Essen empfängt am Sonntag den Wuppertaler SV. Beide gehen mit beeindruckenden Serien ins Duell.

Mehr Spitzenspiel geht nicht. Gleich zum Auftakt des neuen Fußballjahres 2022 stehen sich in der Regionalliga West Tabellenführer Rot-Weiss Essen und der erste Verfolger Wuppertaler SV gegenüber (hier geht's zum Direktvergleich zwischen den Traditionsvereinen). Wegen der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung werden nur 750 (ausgeloste) Fans im Stadion an der Hafenstraße sein. Sonst wäre sicher eine Zuschauerzahl jenseits von 15.000 realistisch gewesen.

Beide Teams gingen in dieser Saison jeweils erst einmal als Verlierer vom Platz, sind seit 18 Begegnungen unbesiegt. RWE unterlag bereits am 2. Spieltag dem SV Straelen überraschend 1:4, gewann aber nur wenige Tage später das Hinspiel in Wuppertal dank eines Treffers von Rechtsverteidiger Sandro Plechaty mit 1:0. Beim zweiten Aufeinandertreffen in dieser Saison empfangen die Essener als Viertplatzierter der Heimtabelle (23 Punkte nach allerdings erst 10 Spielen an der Hafenstraße) das erfolgreichste Auswärtsteam (25 Zähler aus 11 Partien). Der torgefährlichste Angriff (RWE mit 48 Treffern) bekommt es am Sonntag mit der zweitbesten Abwehr (13 Gegentore) zu tun.

Mehnert: "Im Hinspiel waren wir leider nicht bei 100 Prozent"

"Unabhängig von der Tabellenkonstellation sind es immer ganz besondere Spiele gegen Rot-Weiss Essen. Beide Klubs stehen zu Recht da oben", sagt WSV-Trainer Björn Mehnert (45). "Im Hinspiel waren wir leider nicht bei 100 Prozent. Das wollen wir diesmal besser machen."

RWE-Trainer Christian Neidhart (53) betont: "Wir haben die Möglichkeit, den WSV zu distanzieren und den Abstand zu vergrößern (aktuell ein Punkt Vorsprung bei einem Spiel weniger, Anm. d. Red.). Die Wuppertaler haben die Chance, uns zunächst einmal zu überholen. Das allein zeigt schon, dass einiges auf dem Spiel steht. Uns allen ist klar, dass wir sofort abliefern und im Vergleich zur Vorbereitung noch eine Schippe drauflegen müssen. Wir haben allen Grund, selbstbewusst zu sein."

Kurios: Auf beiden Seiten stehen Debüts bevor von neuen Hoffnungsträgern, die in der Saison 2019/2020 noch unter der Regie des jetzigen RWE-Trainers Neidhart für den SV Meppen in der 3. Liga am Ball waren. Essen verpflichtete Rechtsaußen Marius Kleinsorge (26) zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom 1. FC Kaiserslautern. Direkt aus Meppen kam Offensivspieler Valdet Rama (34) zum WSV. Er trifft am Wochenende auf seinen früheren Jugendklub.