RWE feiert ersten Saisonsieg und wird ausgepfiffen: "Es gab einen Vorfall"

Die Hafenstraße bebte nach dem wichtigen 2:1-Erfolg im Kellerduell zwischen Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue. Doch nach dem Spiel kippte die Stimmung urplötzlich. Schuld ist wohl ein Fan-Überfall nach dem Spiel in Bayreuth.

Während der Partie war die Unterstützung der 16.070 Fans für RWE riesig - und die Erleichterung nach Abpfiff groß, dass es für die ersten drei Punkte gereicht hatte. Allerdings kippte die Stimmung recht schnell nach der Partie. Die Gründe dafür waren zunächst nicht ganz klar, haben ihren Ursprung aber wohl in einem Vorfall, der schon einige Tage zurückliegt.

"Die Pfiffe haben wir auch wahrgenommen", sagte Simon Engelmann am Mikrofon von "MagentaSport", der an beiden Toren beteiligt war und erklärte zur miesen Stimmung: "Letzte Woche gab es einen kleinen Vorfall auf der Rückfahrt. Ich möchte das jetzt auch gar nicht weiter kommentieren. Der Verein hat dazu Stellung genommen."

Mannschaft wurde Zeuge von Fan-Überfall

Nach dem Remis in Bayreuth war es bei der Rückfahrt zu einem hässlichen Zwischenfall gekommen, zu dem sich der Verein drei Tage später dann auch geäußert hatte. Demnach waren auf einem Autobahn-Rasthof die eigenen Fans aufeinander losgegangen - es gab dabei mehrere Verletzte. Der Mannschaftsbus war zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz und wurde deswegen Zeuge wie die Insassen eines Fanbusses attackiert wurden.

"Wir sind aktuell damit beschäftigt, den Vorfall aufzuarbeiten und uns einen tiefergehenden Überblick zu verschaffen, um anschließend gemeinsam den weiteren Umgang inkl. entsprechender Konsequenzen und möglicher Sanktionen zu beraten. Vorher werden wir uns zu diesem Vorfall nicht weiter äußern", hieß es im Statement vom vergangenen Dienstag. Der feige Überfall werde aufs Schärfste verurteilt und sei mit den Werten des Vereins nicht vereinbar.

Engelmann: "Die Stimmung jetzt gefällt mir aber gar nicht"

Etwas ratlos wirkte Engelmann bei Erklärungsversuchen, warum die Stimmung nach dem Spiel gegen Aue plötzlich derart gekippt war. "Wir sind sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass jetzt hier Pfeifkonzert ist, verstehe ich nicht ganz. Ja, ist halt so", sagte er schulterzuckend. "Die Stimmung jetzt gefällt mir aber gar nicht. Was jetzt hier so los ist, ich glaube, das muss nicht sein."

Später kam die Mannschaft, die zunächst nicht ganz in die Kurve gegangen war und das Feld dann verlassen hatte, nochmal zurück aus der Kabine und stellte sich vor dem lange nach Abpfiff noch vollen Block. Allerdings zeigten sich die Fans weitestgehend unversöhnlich und es waren intensive Diskussionen zwischen einigen Spielern und wütenden Anhängern zu beobachten.