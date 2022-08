RWE-Defensive taumelt - Dabrowski will "den Schalter umlegen"

Die Heimniederlage von Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln wirft kein gutes Licht auf die Verteidigung des Aufsteigers. Aber Christoph Dabrowski benennt einen Lichtblick.

Elf Gegentore und ein Torverhältnis von minus Sieben - Dem Aufsteiger aus Essen fehlt derzeit jegliche Stabilität in der Defensive. Auch das 1:4 gegen Viktoria Köln vor heimischer Kulisse zeigte die derzeit wohl größte Baustelle des Revierklubs auf. "Wir haben bisher zu viele Gegentore kassiert. Das ist Fakt", äußerte sich RWE-Coach Christoph Dabrowski nach der Niederlage ernüchtert. Seine Mannschaft müsse schleunigst dafür sorgen, dass sie "das Tor bedingungslos verteidigt."

Dabei hatte der Aufsteiger zunächst gut mitgehalten. "Ich glaube, dass wir in den ersten 15 bis 20 Minuten ein gutes, druckvolles Spiel gemacht haben", lobte Dabrowski die Anfangsphase seiner Elf. "Mit dem Gegentor wurden wir passiv und kriegen dann mit dem Halbzeitpfiff den Elfmeter rein", bilanzierte der 44-Jährige. Im zweiten Durchgang habe dann die nötige Power gefehlt.

RWE will Köln abhaken und an Duisburg-Spiel anknüpfen

"Es ist ernüchternd. Der Lernprozess ist brutal aktuell. Wir haben in den ersten Spielen extrem viel Lehrgeld gezahlt", resümierte Dabrowski den Liga-Auftakt, bei dem für Essen aus drei Spielen lediglich ein Punkt heraussprang. Das bislang einzige Remis holte RWE im Ruhrpott-Duell beim MSV Duisburg (2:2) und bewies dort eine starke Moral, als es einen 0:2-Rückstand aufzuholen wusste.

Genau das sind die positiven Dinge, die Dabrowski auch unmittelbar nach der Niederlage gegen Viktoria Köln noch optimistisch stimmten. "Wir haben in Duisburg gesehen, dass wir Rückschläge verkraften können, dass wir zurückkommen können." Gegen die Domstädter war diese Willensstärke zwar nur noch in Ansätzen zu sehen, aber schon am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der Drittliga-Debütant es gegen Dortmund II besser machen. Wie schon in Duisburg geht es gegen einen Klub aus der Nachbarschaft. Unter Umständen ein gutes Omen? Für Dabrowski zählt nur eines: "Da müssen wir den Schalter umlegen."