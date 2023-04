RWA unterliegt auch Schalke II - Wichtige Siege für Bocholt und Wiedenbrück

Am 29. Spieltag der Regionalliga West konnten der SC Wiedenbrück und der 1. FC Bocholt wichtige Siege im Abstiegskampf feiern. Hauptkonkurrent RW Ahlen verlor dagegen erneut. Primus Münster marschierte derweil weiter Richtung 3. Liga.

Ahlen unterliegt Schalke II

Weil die Konkurrenz aus Bocholt und Wiedenbrück dreifach punkten konnte, stand RW Ahlen am Sonntag gegen Schalke 04 II unter Zugzwang, musste sich aber erneut geschlagen geben. Der Bundesliga-Nachwuchs kontrollierte das Spiel, verbuchte aber nicht wirklich ein Chancenplus. Ahlen hingegen kam ab und an nach Kontern gefährlich vor das gegnerische Tor, ließ aber die Kaltschnäuzigkeit vermissen. So gelang der einzige Treffer im ersten Durchgang nach einer Ecke. Sanés Schuss konnte Brinkmann noch abwehren, gegen Kyerewaas Nachschuss war er hingegen machtlos - 1:0 für Königsblau (31.). Im zweiten Abschnitt drückten die Gastgeber auf den Ausgleich, hatten aber zunächst Glück, dass Sané nur den Pfosten traf. In der 62. Minute hielt Twardzik nach einer Flanke den Fuß rein - Ausgleich. Das Spiel waberte nun hin und her. Die Führung gelang erneut Schalke. Castelle bestrafte das schläfrige Abwehrverhalten im Eins-gegen-Eins mit Brinkmann (78.). In der Nachspielzeit machte Flotho für die Schalker Talente mit seinem 3:1 den Deckel auf eine zum Ende hin intensiv geführte Partie.

Punkteteilung in der Kölner Südstadt

Gladbach II ging im Kölner Südstadion mit der ersten guten Aktion in der 14. Minute durch Schroers in Führung, der nach einem Chipball trocken verwandelte. Anschließend kämpfte sich die Fortuna zurück ins Spiel und zum Ausgleich. Budimbu brach über links durch, brachte den Ball ins Zentrum, wo Willms nur noch einschieben musste (36.). Im zweiten Durchgang waren die Gäste spielbestimmend, taten sich gegen gut gestaffelte Domstädter allerdings schwer. Fortuna versuchte Nadelstiche zu setzen, war aber ebenfalls nicht erfolgreich. Es blieb beim 1:1.

Bocholt feiert wichtige Punkte

Die erste Hälfte im Kellerduell zwischen Bocholt und Köln II bot kaum Highlights. Die beste Chance hatte Mittelstädt, der nach einem Fehler Hanraths' allerdings die Riesenmöglichkeit zur Kölner Führung liegen ließ. Das ermöglichte dem FCB nach dem Seitenwechsel die schnelle Führung durch Fakhro zu erzielen (47.). Mit dem Vorsprung im Rücken hatte die Heimelf das Spiel weitestgehend unter Kontrolle, verpasste aber erst einmal Treffer Nummer zwei. Der fiel kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde, als Platzek einen Foulelfmeter zur Entscheidung und zum Endstand einschob (78.).

Aachen besiegelt Straelens Abstieg

Nun ist es amtlich, der Abstieg des SV Straelen ist durch das 1:2 bei Alemannia Aachen auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern. Das Tabellenschlusslicht tat im ersten Abschnitt viel dafür, diesen Umstand weiter zu verzögern. Und lag durch Yamada, der am zweiten Pfosten eine Mata-Flanke über die Linie drückte, sogar verdient in Führung (45.). Jedoch steigerte sich die Alemannia im zweiten Durchgang und kam durch Mause, der nach einer kurz ausgeführten Ecke einköpfte, zum Ausgleich. Straelen war nun aber keineswegs chancenlos. Mata vergab die dicke Gelegenheit auf die erneute Führung. In den letzten 20 Minuten nahm der Druck der Gastgeber aber immer mehr zu. Schließlich zog Sauerland in der 82. Minute von links ins Zentrum und feuerte den Ball zum 2:1-Erfolg der Aachener ins rechte Eck.

Torlos in Düsseldorf

Keine Tore, dafür jeweils ein Punkt gegen den Abstieg gab es am Samstag zwischen Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Düren. Die Gastgeber hatten während der 90 Minuten mehr Ballbesitz, gefährlich wurde es für das Dürener Tor jedoch selten. Die beste Chance des Spiels hatte Dürens Clemens, der den Ball jedoch aus kurzer Distanz nicht über die Linie brachte. Bis auf einen weiteren Kopfball, den Klußmann nach einer Ecke parierte, hatten aber auch die Gäste keine nennenswerten Möglichkeiten. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.

Nächster Schritt für Münster

Der SC Preußen Münster ist nach dem jüngsten 2:2 in Rödinghausen am Samstagnachmittag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Rot-Weiß Oberhausen lieferten die Adlerträger eine souveräne Leistung ab. Grote, der am Elfmeterpunkt den Ball volley in die Maschen schoss, brachte die Gastgeber in Führung. Sekunden später gab es nach Foul an Wooten Elfmeter. Der Stürmer verwandelte selbst zum 2:0. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Gäste selbst - Fassnacht sah nach Foul an Remberg die Ampelkarte. In Überzahl war es für den Tabellenführer dann ein leichtes, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Wuppertal schlägt Kaan-Marienborn klar

Der Wuppertaler SV stellte gegen den 1. FC Kaan-Marienborn früh die Weichen für einen erfolgreichen Samstagnachmittag. Hagemann staubte nach einem Pfostenabpraller und einer anschließenden Parade von Jendrusch schon nach neun Minuten zur WSV-Führung ab. Fünf Zeigerumdrehungen weiter wurde Güler auf die Reise geschickt, der Jendrusch den Ball durch die Hosenträger schoss. Weitere gute Gelegenheiten ließen die dominanten Gastgeber jedoch aus. So näherten sich die Gäste vor der Pause erstmals an. Patzler entschärfte gegen Hammel gerade noch. Kurz nach dem Seitenwechsel war der Wuppertaler Torhüter aber machtlos, als Wirtz nach Querpass Waldrich frei einschieben konnte (49.). Das Spiel war nun deutlich ausgeglichener mit Chancen hüben wie drüben. Eine Ecke, die Henke erfolgreich abschloss, brachte der Dogan-Elf schließlich die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit drosch Prokoph die Kugel aus 20 Metern zum 4:1-Endstand noch in die Maschen.

Wattenscheid kurz vor dem Abstieg

Nach Straelen könnten in der nächsten Woche auch schon in Wattenscheid die Lichter im Keller ausgehen. Am Samstagnachmittag setzte es für die SGW die nächste Pleite gegen Rödinghausen. Der Rückstand auf Bocholt und damit ans vermeintlich rettende Ufer beträgt mittlerweile elf Zähler. Neufeld hielt seiner Mannschaft in einem abwechslungsreichen ersten Durchgang mehrmals die Null. Aber auch die Britscho-Elf hatte ihre Momente, die allerdings ebenfalls nicht vom Erfolg gekrönt waren. Es ging mit einem 0:0 in die Kabinen. Nach der Pause rissen dann die Gäste das Spiel mehr und mehr an sich. Daraus resultierte in der 66. Minute die Führung durch Joker Marceta, der einen katastrophalen Rückpass von Wiebel bestrafte. Der SVR hatte nun deutlich Oberwasser, Neufeld hielt sein Team aber im Spiel. Jedoch war der Keeper dann am 0:2 nicht ganz unbeteiligt, als er Bravo Sanchez im Strafraum von den Beinen holte. Kurzen verwandelte den fälligen Elfmeter trocken zum 2:0-Endstand (82.).

Wiedenbrück gewinnt Derby

Die erste Halbzeit zwischen Wiedenbrück und Lippstadt war kein Sahnestück. Chancen gab es im Derby zunächst kaum. Dafür wurde die Partie im zweiten Abschnitt interessanter. Fehler brachte die Gastgeber nach einem Rückspiel von Karahan in Führung, die SVL-Defensive konnte gleich mehrmals nicht klären (53.). Einen Bärendienst für sein Team gab es dann von Halbauer, der erst zupfte, dann dem Schiedsrichter applaudierte und dafür die Ampelkarte kassierte (64.). Die Gastgeber brauchten in Überzahl jedoch bis in die Nachspielzeit, um die Begegnung endgültig zu entscheiden. Zahn (90.+2) und Ruzgis (90.+5) trafen gegen weit aufgerückte Gäste jeweils nach Kontern.

Weitere Partien am Sonntag

Seinen Abschluss findet der 29. Spieltag am Sonntag. Fortuna Köln empfängt den Fohlen-Nachwuchs. RW Ahlen braucht im Abstiegskampf gegen den FC Schalke 04 II dringend Punkte.