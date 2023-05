RW Koblenz wächst "zweite Lunge": Gelingt das Wunder?

Einst als sicherer Absteiger gehandelt, überrascht Rot-Weiß Koblenz mittlerweile Woche für Woche. Gegen Freiberg gelang trotz eines 0:2-Rückstands der dritte Sieg in Serie.

Der FC Rot-Weiß Koblenz wirkt im Abstiegskampf wie ein schwer angeschlagener Boxer, der kurz vor dem Knockout aber immer noch kräftig austeilt. In vier der letzten fünf Runden setzte der Tabellenvorletzte empfindliche Wirkungstreffer.

Den letzten musste ein am Ende konsternierter SGV Freiberg einstecken. Bei ihrem 3:2-Sieg waren die Koblenzer bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:2 mausetot am Boden gelegen, drehten die Begegnung dann aber noch in der letzten Phase dieses Schlagabtauschs.

Torschütze Marius Köhl hatte danach keine richtige Erklärung: "Wir haben an uns geglaubt, sind rausgegangen und haben alles reingeworfen. Richtig erklären kann ich das nicht, warum im Moment alles funktioniert." Denn innerhalb von 60 Sekunden traf Koblenz im Schlussakkord doppelt.

Trainer Adrian Alipour atmete nach dieser Achterbahnfahrt erst einmal tief durch: "Viele haben uns schon vor Wochen abgeschrieben. Aber wir haben uns nie aufgegeben, die Mannschaft zeigt Charakter." Was er aber auch zugeben musste: "Gegen Freiberg haben wir Glück gehabt, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht das 0:3 fällt. Nach dem Anschlusstreffer sind uns aber eine zweite Lunge und ein drittes Bein gewachsen."

Wenn der VfR Aalen aber an diesem Dienstag sein Nachholspiel bei der TSG Hoffenheim II nicht verliert, hat es sich für Rot-Weiß so gut wie erledigt. Dann wäre wohl maximal der drittletzte Platz noch möglich. Dafür müsste Koblenz aber die um vier Zähler enteilten Wormser noch abfangen. Und dieser 16. Rang hilft auch nur dann, wenn ein anderes Team die Lizenz nicht erhält. Viel Theorie, aber denkbar.