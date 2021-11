RW Essen spielt bald im "Stadion an der Hafenstraße"

Rot-Weiss Essen wird ab kommenden Januar im "Stadion an der Hafenstraße" spielen. Der Spitzenreiter der Regionalliga West übernimmt die Namensrechte am "Stadion Essen" - und nimmt damit die Fans mit ins Boot.

Damit setzt RW Essen auf Tradition und macht gewissermaßen einen Schritt zurück in die Zukunft. Denn bereits seit über 100 Jahren ist der Revierverein in der "Hafenstraße" beheimatet, von 1939 bis 1964 spielte er im "Stadion an der Hafenstraße". Dieses wurde 1964 zu Ehren des ein Jahr zuvor verstorbenen RWE-Mitbegründers Georg Melches in "Georg-Melches-Stadion" umbenannt wurde. Doch seitdem der Meister von 1955 im Jahr 2012 in die neue Arena gleich daneben umgezogen war, spielte er im "Stadion Essen".

Nun kauft sich RWE seinen traditionsreichen Stadionnamen von den Rechteinhabern (RWE Deutschland AG und Sparkasse) zurück. "Der Erwerb des Namensrechts ist ein großer Schritt in unserer Vereinsgeschichte", wird Essens Vorstandchef Marcus Uhlig auf der Klub-Website zitiert: "Wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, diesem Ort eine maximal würdige Bezeichnung zurückzugeben." Uhlig ist sich sicher, dass der Name 'Stadion an der Hafenstraße' den Verein "auf vielen Ebenen ganz entscheidend nach vorne" bringen wird.

Um die Umbenennung zu verwirklichen, nimmt RWE auch die eigenen Anhänger mit ins Boot. Denn mittels einer Fundraising-Aktion soll das nötige Kleingeld in die Kassen fließen. Gegen eine feste Summe können Unterstützer "Stadionpaten" werden. Für ihren finanziellen Beitrag, so kündigte RWE an, werden die Unterzeichnenden auf zwei LED-Tafeln auch visueller Teil des neue Projekts. Läuft alles nach Plan, soll das Stadion bereits am 1. Januar 2022 den neuen Namen erhalten.