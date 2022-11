RW Erfurt schlägt Babelsberg furios und ist neuer Primus

Rot-Weiß Erfurt düpierte am Samstagnachmittag den SV Babelsberg im Topspiel und kletterte vorübergehend an die Spitze der Regionalliga Nordost. Am Freitag stand der Keller im Fokus: Der FSV Luckenwalde holte dabei ebenso drei Zähler gegen den Abstieg wie der Greifswalder FC und Viktoria Berlin.

Rot-Weiß Erfurt ist durch ein furioses 6:2 gegen den SV Babelsberg 03 zumindest bis Mittwochabend neuer Tabellenführer der Regionalliga Nordost. Mergel, der einen Dreierpack erzielte, und Co. stellten schon im ersten Durchgang mit zwei Treffern die Weichen. Nach der Pause wurde es mit sechs Toren dann torreich. Babelsberg schnupperte zweimal am Anschluss. Letztlich aber erfolglos, weil die Gäste vor allem mit den schnellen Kontern der Hausherren immer wieder Probleme hatten.

Abstiegskampf unter Flutlicht

Als am Freitag in der Regionalliga Nordost auf drei Schauplätzen das Flutlicht angeknipst wurde, stand eine große Portion Abstiegskampf auf dem Programm. So setzte sich der FSV Luckenwalde am Ende mit 3:1 gegen den Tabellennachbarn Tennis Borussia Berlin durch - und feierte damit nach 14 Partien den lang ersehnten ersten Saisonsieg. Es war ein hochverdienter Erfolg, den Rankic per Kopf nach einer Ecke mit seinem 1:0 für den FSV einläutete (15.). Kurz vor der Pause erhöhte Flath, selbst zuvor gefoult, per Strafstoß auf 2:0 (42.). Weil die Heimelf es nach Wiederanpfiff aber verpasste, die Entscheidung nachzulegen, machten es die Gäste nochmal spannend: Heydemann sorgte in Minute 63 etwas überraschend für den 1:2-Anschluss. Kurz vor dem Ende sorgte Becker alleine vor dem Keeper für das erlösende 3:1 (88.).

Damit konnte Luckenwalde etwas Boden gut machen auf die Konkurrenz - etwa auf den SV Lichtenberg, der mit 0:1 im Kellerduell gegen Viktoria Berlin unterlag. Das Tor des Tages fiel dabei spät, erst in Minute 90.+1 schlug Küc mit dem 1:0 für die Gäste zu. Zuvor verschoss Viktoria-Kapitän Theisen in Durchgang eins einen Strafstoß.

Der Greifswalder FC konnte derweil seine Negativ-Serie in der Liga - sechs Partien ohne Sieg - beenden und einen 3:2-Coup bei der VSG Altglienicke landen. Dabei halfen zwei nach Ansicht der Heimelf strittige Elfmeter, die Benyamina jeweils verwandelte (23./80.). Es war das 1:0 bzw. 3:2 für die Greifswalder, die sich mit den Berlinern eine enge Partie lieferten. Für das zwischenzeitliche 2:1 sorgte Richardson (51.). Die Torschützen für die VSG, die insgesamt zu fahrlässig mit ihren Chancen umging, waren Breitkreuz (27.) und Uzan (52.).

Cottbus empfängt Schlusslicht Halberstadt

Sollten alle nordostdeutschen Drittligisten drinbleiben und der Meister der Regionalliga Nordost im kommenden Frühjahr die Aufstiegsspiele gegen den Meister aus Bayern erfolgreich bestreitet, dann würde nach derzeitigem Stand nur der Tabellenletzte Germania Halberstadt absteigen. Dank eines starken Lukas Cichos im Tor knöpfte Halberstadt zuletzt dem oben mitmischenden Aufsteiger aus Erfurt einen Punkt ab (1:1). Ein Achtungserfolg, Platz 17, der im Idealfall zum Drinbleiben reicht, ist nur einen Zähler entfernt, doch trotzdem muss das Team um Offensiv-Fixpunkt Justin Eilers allmählich seinen ersten Saison-Sieg einfahren, um nicht vorzeitig alle Hoffnungen begraben zu müssen. Am Sonntag wartet auswärts bei Energie Cottbus jedoch eine hohe Hürde, wenngleich der Tabellendritte vor der Pokal-Pause beim BFC Dynamo mit 1:4 baden ging. Vorher allerdings blieb die Wollitz-Elf in sieben Liga-Spielen unbesiegt und bog am vergangenen Wochenende im Landespokal gegen den SV Babelsberg auch wieder in die Erfolgsspur ein (2:1).

Klangvoll und mit beidseitigen Ambitionen nach oben kommt das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena daher. Die Himmelblauen präsentieren sich nach durchwachsenem Saisonstart derzeit wie ein Spitzenteam, haben ihre letzten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und sich auch im Landespokal gegen Oberligist SC Freital keine Blöße gegeben (2:1). Jena ist so etwas wie das Gegenstück: Anfang der Saison mischten die Thüringer vorne mit, ehe ab Mitte September die Talfahrt mit sieben Ligaspielen ohne Sieg begann. Doch seit Henning Bürger am 7. November als Interimstrainer übernahm, holte der FCC in Liga (3:0 gegen Spitzenreiter Berliner AK) und Landespokal (5:0 beim Sechstligisten FC Thüringen Weida) jeweils einen Sieg.

Im dritten Sonntagsspiel schauen der ZFC Meuselwitz (14.) und die U 23 von Hertha BSC (11.) nach unten, wobei die Bundesliga-Reserve der Alten Dame nach zwischenzeitlich vier Niederlagen am Stück nun wieder mit zwei Dreiern hintereinander Luft zwischen sich und der Abstiegszone gebracht hat.

Leipziger Partien verschoben

Ein richtig packendes Spiel wollten sich am Samstag eigentlich die BSG Chemie Leipzig und der BFC Dynamo liefern. Doch die Leipziger Polizei braucht offenbar alle verfügbaren Kräfte für das Demonstrationsgeschehen am Wochenende, weswegen die Regionalliga-Partie erst am Dienstag ausgetragen werden kann. Das gefällt den Leipzigern ganz und gar nicht.

Einen Abschied hat der Berliner AK zu verdauen, nämlich den von Sportdirektor Benjamin Borth. Ohne den umtriebigen 28-Jährigen bereiteten sich die Nullsiebener auf das Heimspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig vor. Doch vergeblich, bei einer Platzbegehung am Donnerstag kam heraus, dass die Rasenfläche unbespielbar sei. Über die Platzsperrung, die die Sportbehörde des Berliner Senats vorgenommen hat, reibt sich Leipzig verwundert die Augen. Auf Facebook schreibt der Verein: "Der 1. FC Lok nimmt diese Entscheidung, getroffen über 48 Stunden vor dem geplanten Anstoß, mit äußerst großer Verwunderung entgegen. Sowohl die Regenmengen als auch das Wetter der letzten Tage und die Prognosen machen die Spielabsage für uns absolut nicht nachvollziehbar." Weiter schreiben die Sachsen: "Darüber hinaus fordern wir den Verband auf, die Regularien in der Spielordnung und in den Durchführungsbestimmungen noch konsequenter und detaillierter festzulegen und umzusetzen." Die Partie soll am kommenden Mittwoch nachgeholt werden.