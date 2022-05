RW Erfurt arbeitet weiter fleißig an Regionalliga-Rückkehr

Die Meisterschaft wird dem FC Rot-Weiß Erfurt nur noch schwer zu entreißen. Nach dem 27. Spieltag der Oberliga NOFV-Süd hat der Klassenprimus mittlerweile ein zweistelliges Polster vorzuweisen.

An der Tabellenspitze untermauerte der FC Rot-Weiß Erfurt, der jüngst mit seinem Top-Torjäger Artur Mergel bis 2024 verlängert hat, am Sonntag seine Tabellenführung.

Gegen den VfL Halle waren die Qualitäten des 17-Tore-Mannes allerdings nicht gefragt. Mit Elezi (15.), Schwarz (39.) und gegen Partie-Ende Petnga (86.) sprangen andere in die Presche und sorgten für einen souveränen Erfolg. Bei einem Spiel weniger hat RWE mittlerweile elf Punkte Vorsprung vor dem an diesem Wochenende spielfreien VFC Plauen.

Eine gute Saison spielt auch der VfB Krieschow und hat das zum Teil auch Oldie Dimitar Rangelov zu verdanken. Der 39-jährige ehemalige Bundesligaspieler erzielte beim 4:0 gegen den FC An der Fahner Höhe drei Treffer.

Im Kampf gegen den Abstieg stand zudem am Sonntag das direkte Duell um den Strich zwischen dem FC Grimma und dem FSV Wacker 90 Nordhausen im Zentrum des Interesses. Grimma siegte knapp. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Ronneburg in der 32. Minute und ließ seine Farben damit aus der Gefahrenzone hüpfen.

Abstand zu dieser gewinnt auch der FC Oberlausitz Neugersdorf. Keil traf gegen den FC Carl Zeiss Jena II doppelt und ließ seine Farben damit die Punkte aus Thüringen entführen - Endstand 1:2.

Am Samstag bereits setzte sich der SV Blau-Weiß Zorbau mit einem 3:1-Sieg bei Budissa Bautzen von der Gefahrenzone ab. Die Gäste wurden in der 18. Minute erstmal kalt geduscht, als Jockusch die Gastgeber in Führung brachte. Neuhaus glich in der 35. Minute aus, ehe im zweiten Durchgang Muwanga (73.) und Winkler (90.) den Auswärtssieg herbeiführten.

Martinroda und Arnstadt trudeln Abstieg entgegen

Während sich die SG Union Sandersdorf in einem Mittelfeldduell vom FC Einheit Rudolstadt torlos trennte, spielte der Bischofswerdaer FV 08 beim höchst abstiegsbedrohten FSV Martinroda furios auf und gewann 5:1. Grellmann kam in der 15. Minute nach einer Ecke als erstes an den Ball und erzielte die BFV-Führung. Bis zur 54. Minute blieb es knapp, dann verwandelte Zizka einen Foulelfmeter zum 2:0. Zweimal Valenta (59./62.) und dazwischen Krautschick (60.) schraubten das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit deutlich in die Höhe, Floßmann brachte in der 75. Minute seinen FSV immerhin auch mal auf die Anzeigetafel.

Selbiges Endergebnis verbuchte der FC Einheit Wernigerode gegen den ebenfalls stark abstiegsgefährdeten SV 09 Arnstadt. Scheurig (19.) konnte zunächst Weinhauers Treffer noch kontern. Speziell nach der Pause - Kirchner hat Wernigerode zwischenzeitlich wieder in Führung gebracht (37.) - ging es für die Gäste dahin. Erneut zweimal Weinhauer (56., 63.) und einmal Kirchner (62.) sorgten für ein deutliches Ergebnis.