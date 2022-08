RW Ahlen vor harter Aufgabe in Wiedenbrück - Oberhausen beim sieglosen 1. FC Köln II zu Gast

Am Freitagabend eröffnen der SC Wiedenbrück und RW Ahlen den 4. Spieltag der Regionalliga West. Unterdessen hofft die Profi-Reserve des 1. FC Köln gegen den noch ungeschlagenen SC Rot-Weiß Oberhausen auf den ersten Saisonsieg.

Eröffnet wird der 4. Spieltag am Freitagabend in Wiedenbrück, wo Rot Weiss Ahlen gastiert. Nach dem furiosen 8:0-Erfolg gilt es für die Mannschaft von Andreas Zimmermann ("Ich hatte bestimmt zehnmal Gänsehaut") die Leistung der Vorwoche zu bestätigten. Noch sind die Rot-Weißen ungeschlagen. Dass es leichtere Aufgabe gibt als gegen den SC Wiedenbrück, bewies dieser in der vergangenen Woche, als Wiedenbrück auswärts im Stadion am Zoo den Wuppertaler SV am Rande einer Niederlage hatte - Endstand 2:2.

Ebenfalls am Freitag fährt Rot-Weiß Oberhausen als klarer Favorit zum 1. FC Köln II. RWO gelang vergangene Woche beim 2:1 gegen Straelen der zweite Saisonsieg, dem Effzeh-Nachwuchs immerhin bei Kaan-Marienborn der erste Zähler der Saison.

Punktloses Trio muss zuhause punkten

Im Samstagsprogramm der Regionalliga West stehen fünf Partien. Im Blickpunkt steht dabei unter anderem das noch punktlose Trio, bestehend aus dem SV Straelen, dem 1. FC Bocholt und Wattenscheid 09. Das vermeintlich dickste Brett - zumindest beim Blick auf die Tabelle - hat der SVS zu bohren, der nach der Pleite im Nachholspiel gegen den 1. FCKM den nächsten noch ungeschlagen Aufsteiger 1. FC Düren empfängt. FCD-Trainer Giuseppe Brunetto ist bisher hoch zufrieden, sagte nach dem 1:0 gegen Gladbach II: "Es könnte eine richtig geile Saison werden."

Keineswegs leicht ist auch die Aufgabe des 1. FCB, bei dem nach dem 0:5 gegen Münster unter der Woche Trainer Jan Winking gehen musste. Gegen den Wuppertaler SV erhoffen sich die Verantwortlichen nun eine Reaktion. "Die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen war sehr negativ und hat uns als Vereinsführung bedenklich gestimmt. Wir erhoffen uns, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen, den die Mannschaft jetzt braucht, um in der Regionalliga endlich zu punkten", hieß es von Vereinsseite. Ein Nachfolger steht noch nicht in den Startlöchern. Zunächst soll der Sportliche Leiter Marcus John das Ruder herumreißen.

Ähnlich prekär ist die Lage bei der SGW, die mit null Punkten und 16 Gegentreffern das Tabellenende der Liga ziert. Die Mannschaft von Christian Britscho, dem beim 0:8 gegen Ahlen vor allem die Zweikampfführung nicht gefiel ("Alles Weitere werden wir intern klar und deutlich ansprechen."), reist am Samstag zum Krisenduell zu Fortuna Köln. Fraglich ist dabei der Einsatz von Kim Sané, der in Ahlen mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden musste. Gastgeber Köln wartet auch noch auf den ersten Sieg, zuletzt unterlag die Fortuna dem SVR mit 0:2.

Apropos SV Rödinghausen: Das Team von Carsten Rump verlor unter der Woche am Mittwochabend erstmals. In Lippstadt setzte es eine verdiente 0:2-Pleite. Torwart Tiago Estevao, der den verletzten Leon Tigges vertrat, hinterließ dabei nicht den sichersten Eindruck. Tigges dürfte nach überstandener Verletzung also ins Tor zurückkehren. Nächster Gegner ist am Samstagnachmittag der FC Schalke 04 II, der am vergangenen Wochenende ebenfalls Lippstadt unterlag.

SVL oder 1. FCKM: Wer bleibt ungeschlagen?

Nach dem 2:0 gegen Rödinghausen winkt dem SV Lippstadt am Samstag die Tabellenführung. In Abwesenheit von Tabellenführer Preußen Münster, dessen Partie bei Alemannia Aachen in den September verlegt wurde, kann sich die noch schadlose Truppe von Felix Bechtold mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaan-Marienborn vorbeischieben. Allerdings dürfte der SVL, für den trotz des grandiosen Starts weiter nur der Klassenerhalt zählt, gewarnt sein. Denn die Mannschaft von Christian Nehrbauer ist ebenfalls noch ungeschlagen, bot zudem im DFB-Pokal auch dem 1. FC Nürnberg lange Paroli.

Abgerundet wird das Wochenende in der Regionalliga West mit der einzigen Sonntagsbegegnung zwischen Borussia Mönchengladbach II und Fortuna Düsseldorf II. Während Gladbach noch auf den ersten Erfolg wartet, sammelte die Fortuna immerhin schon vier Zähler - zuletzt immerhin einen gegen Alemannia Aachen.