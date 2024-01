RW Ahlen gibt zwei Spieler ab

Rot Weiss Ahlen hat sich in der Winterpause von zwei Spielern verabschiedet. Zum einen wird Murat Keskinkilic auf Leihbasis bis zum Saisonende zum BSV Schüren wechseln, zum anderen wird auch Ole Danszczyk in der Rückrunde nicht mehr für RW Ahlen auflaufen. Beide Akteure wurden erst zu dieser Saison aus dem Nachwuchsbereich in den Kader der ersten Mannschaft integriert.