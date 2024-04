Ruud gelingt Revanche für Monte-Carlo - Tsitsipas jetzt bei 0:11 in 500er-Finals

Wie in Monte-Carlo treffen auch im Finale des ATP-500-Turniers von Barcelona Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud aufeinander. Es kommt zur Revanche.

Der größte seiner nun elf Titel: Casper Ruud siegt in Barcelona. AFP via Getty Images

Eine Woche nach seinem Titel in Monte-Carlo hat Stefanos Tsitsipas den nächsten Turniersieg verpasst. In einer Neuauflage des Endspiels von der Vorwoche unterlag der 25-jährige Grieche am Sonntag dem Norweger Casper Ruud 5:7, 3:6. Der ebenfalls 25-jährige Ruud revanchierte sich damit bei der Sandplatz-Veranstaltung für die Niederlage in Monte-Carlo und feierte den größten seiner nun elf Titel.

"Ich wollte ihm ein bisschen mehr Paroli bieten als letzte Woche", sagte er danach. "Letzte Woche war er mir immer einen Schritt voraus. Es waren zwei lange Wochen für uns beide. Da ist eine gewisse Müdigkeit." Tsitsipas steht somit nun in Finals bei ATP-Turnieren auf 500er-Ebene bei einer Bilanz von 0:11, davon 0:4 in Barcelona. Dort hatte er schon 2018, 2021 (jeweils gegen Rafael Nadal) und 2023 (gegen Carlos Alcaraz) im Endspiel verloren.

In der kommenden Woche geht es mit einem kombinierten Damen- und Herren-Event in Madrid weiter. Sportlicher Höhepunkt der Sandplatz-Saison sind die French Open, die Ende Mai in Paris beginnen.